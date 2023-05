QUIZ - Tour de France : connaissez-vous les expressions et le jargon du cyclisme ?

Connaissez-vous les expressions et le jargon du Tour de France ? France Bleu, radio officielle de la course, vous propose de tester vos connaissances sur le glossaire du cyclisme et donc de la Grande Boucle qui part ce samedi 1er juillet pour la 110e édition.