QUIZ - Tour de France : entre Bilbao et Limoges, quelle est l'étape qui vous correspond le mieux ?

Du Grand Départ à Bilbao jusqu'à l'étape Libourne-Limoges, le Tour de France 2023 va parcourir début juillet les routes du Pays Basque, des Landes, du Gers, du Béarn, de la Bigorre, de la Gironde, de la Dordogne et du Limousin. Pour chaque étape, nous avons recherché quel était le profil de coureur le plus adapté, mais aussi les spécialités locales, spots touristiques et personnalités du territoire. De cette façon, après avoir répondu aux huit questions de notre quiz, vous saurez quelle est l'étape du Tour dans le Sud-Ouest que vous ne devez manquer sous aucun prétexte.

Vous avez répondu à nos questions et trouvé l'étape qui vous sied le mieux ? Découvrez ci-dessous quelles sont les spécificités de chacune d'entre elles.

Le Grand Départ à Bilbao

Le Tour de France 2023 s'élancera au pied du musée Guggenheim, à Bilbao, le samedi 1er juillet avec une première étape longue de 185 km . Un parcours circulaire entre Bilbao et Bilbao sur les routes de Biscaye, sur la côte, en passant près de San Juan de Gaztelugatxe, site rendu célèbre par la série "Game of Thrones" , et en traversant deux fois Guernica. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France 2022 et du Tour du Pays Basque 2023 , pourrait bien marquer son territoire d'office. Au Pays Basque, le public du vélo est connu pour sa passion, mais le football fait aussi partie des incontournables avec le club historique de l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, le footballeur des années 90 né à Bilbao, Gaizka Mendieta, a fait l'essentiel de sa carrière à Valence où il a atteint deux fois la finale de la Ligue des Champions.

De Vitoria à San-Sebastian

De Vitoria-Gasteiz à San Sebastian-Donostia, les coureurs auront 210 kilomètres à avaler . Entre la capitale d'Euskadi et la cité balnéaire du Guipuzkoa, le 2 juillet, ils devront franchir plusieurs côtes et seront probablement départagés par la montée finale au Jaizkibel (à 5,1% sur huit kilomètres). Cette deuxième étape pourrait profiter à un grimpeur et pourquoi pas à Mikel Landa, deuxième du Tour du Pays Basque cette année et originaire d'Alava. À l'arrivée, les coureurs plongeront vers la baie de la Concha, un des plus jolis panoramas de cette côte basque où la dégustation de pintxos est devenue une tradition respectée de tous, y compris du chef trois étoiles Martin Berasategui. Lors de cette deuxième étape, le Tour traversera la ville d'Hernani. Le nom de cette ville parlera aux amateurs de littérature puisqu'il a inspiré l'écrivain Victor Hugo pour l'une de ses plus célèbres pièce.

Amorebieta-Bayonne

Le suspens a duré plusieurs mois sur le tracé des derniers kilomètres du parcours de la troisième étape du Tour . Depuis Amorebieta, dans la grande banlieue de Bilbao, les coureurs devaient initialement rallier Bayonne en passant par la route de la corniche, entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. Mais la falaise est grignotée par l'érosion du littoral et les organisateurs ont dû revoir leurs plans . Le 3 juillet, les cyclistes passeront donc par Urrugne avant de rejoindre Saint-Jean-de-Luz, Ascain, les bois de Saint-Pée, jusqu'à leur arrivée au sprint à Bayonne. “Le premier qui gagne (en France) marque toujours les esprits” assure le directeur du Tour de France. On fait le pari que le Breton David Gaudu, 4e du Tour de France 2022 , trouvera ici l'occasion de célébrer l'entrée sur le territoire français. Aucune référence culturelle ne vous est épargnée dans le quiz publié ce jour et, à cette étape, nous avons associé le compositeur Maurice Ravel , né à Ciboure, près de Saint-Jean-de-Luz, et le chanteur Daniel Balavoine qui repose au cimetière de Ranquine à Biarritz, après avoir passé une partie de sa jeunesse au Pays basque.

Dax-Nogaro

On franchit l'Adour pour la quatrième étape du Tour entre la cité thermale landaise, Dax, et la ville de Nogaro, dans le Gers. L'étape du mardi 4 juillet ne présente pas de grandes difficultés en termes de relief et elle est clairement conçue pour un sprinteur avec l'arrivée prévue sur le circuit de Nogaro après 800 mètres de sprint. D'ailleurs, un géant du sprint, le Dacquois André Darrigade, sera mis à l'honneur ce 4 juillet après avoir fêté ses 94 ans en grandes pompes fin avril . À Dax, on aurait aussi pu rendre hommage au rugbyman de légende Pierre Albaladejo. Quant à savoir si les musiciens du groupe "The Inspector Cluzo" seront dans les parages, on y croit (le jour de l'autre étape landaise, ils seront de toute façon en concert dans le Nord donc pas dispo).

Pau-Laruns

Au fil des années, Pau est devenue un rendez-vous incontournable du Tour de France. Le 5 juillet, les coureurs y prendront le départ d' une étape qui les emmènera jusqu'à Laruns et la vallée d'Ossau (celle qui - avec la forêt d'Iraty - a donné son nom à l'AOP Ossau-Iraty pour le fromage de brebis). Les cyclistes devront franchir les cols de Soudet et de Marie-Blanque. Première véritable étape de montagne de cette édition de 2023, ce sera l'occasion de mesurer "l'état de forme des prétendants au titre" selon le directeur du Tour, Christian Prudhomme. À Laruns ces dernières années, ce sont les Slovènes qui ont gagné avec notamment une victoire de Tadej Pogacar sur le Tour 2020. Ici, sur les bords de route, il y a de grandes chances d'entendre résonner une chanson du groupe béarnais Nadau .

Tarbes-Cauterets

Pour la musique, ce sera "Les Montagnards". Et le paysage du Tour ce 6 juillet s'accordera très bien à la chanson. Avec les cols d'Aspin et du Tourmalet et l'arrivée sur le plateau du Cambasque, on est sur un "programme qui va susciter des convoitises" résume Christian Prudhomme. En 1989, l'Espagnol Miguel Indurain s'était imposé dans ce secteur. Côté références culturelles, vous découvrirez peut-être que Tarbes est la ville de naissance de l'accordéoniste Yvette Horner qui a longtemps animé les étapes du Tour.

Mont-de-Marsan - Bordeaux

Retour dans les plaines et cap au nord le 7 juillet pour la 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux . Au départ, à Mont-de-Marsan, on fêtera l'ancien champion espagnol Luis Ocaña tandis qu'à Bordeaux, on aura sûrement un mot pour Eddy Merckx. Le Belge est recordman des victoires d’étapes à Bordeaux : il s’y est imposé à quatre reprises, dont trois fois dans des contre-la-montre. Bordeaux où la Grande Boucle ne s'était pas arrêtée depuis 13 ans. À ces terres, on a choisi d'associer la cheffe Hélène Darroze , originaire des Landes, et le film "Les petits mouchoirs" de Guillaume Can et, amoureux revendiqué du Cap Ferret.

Libourne-Limoges

Dernière étape dans le Sud-Ouest le 8 juillet au départ de Libourne avec une montée en escaliers pour atteindre Limoges . Les coureurs enchaîneront ensuite vers le Massif Central et les terres de Raymond Poulidor. À Libourne, le Tour est encore frais dans les mémoires puisque la ville a accueilli le départ d'une étape de contre-la-montre en 2021. Pour le maire de la ville, l'événement avait alors permis de faire briller l'image de la ville dans le monde entier . Au total, Limoges a vu s'arrêter le Tour de France chez elle à 16 reprises, dont la dernière fois en 2016. Ce n'est peut-être pas ce qu'on connaît le plus de la ville limousine (dont le nom reste associé à la porcelaine), mais Limoges a vu passer des grands noms du jazz tels que Duke Ellington ou Bill Coleman. Que venaient-ils faire dans le Limousin ? Ils répondaient à l'invitation du batteur Jean-Marie Masse , fondateur en 1948 du Hot Club de Limoges. En Haute-Vienne, on cultive également le souvenir de la peintre française Suzanne Valadon , qui a contribué au mouvement post-impressionniste de la fin du 19e siècle, début 20e.