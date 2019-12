Rando Vaucluse : de Pertuis au Col de l’Aire dei Masco à vélo

Pertuis, France

50 km à faire en une matinée ou une après-midi.

La sortie s’effectuera en 2 ou 3 heures si vous êtes plus ou moins sportif, pas de grandes difficultés si ce n’est l’ascension du col de l’Aire dei Masco après Vitrolles-en-Luberon mais une belle récompense vous attend au sommet.

Au départ du parking de la Dévalade à Pertuis, vous irez en direction de la Tour d’Aigues par la D956, une route bien large et plutôt plate pour vous échauffer avant une petite côte pour monter dans le village en passant à côté de son magnifique château renaissance. Arrêtez-vous 5 minutes sur le parking du château pour admirer les chaînages d’angles étoilés de ce merveilleux édifice où se trouve d’ailleurs l’OT Luberon Côté Sud.

Allez en selle !

Direction St Martin-de-la-Brasque puis Peypin d’Aigues, deux villages au pied du Grand Luberon et entourés de vignes. N’oubliez pas de remplir votre bidon avec l’excellente eau qui coule à la fontaine de chaque village !

Ensuite, une petite descente pour reprendre votre souffle qu’il va vous falloir pour grimper le col de l’Aire dei Masco en direction de Vitrolles-en-Luberon, un charmant village perché. Arrivé au sommet, admirez la vue au nord sur la vallée du Calavon, un peu plus au nord le Ventoux et au sud la vallée d’Aigues, celle de la Durance et même la Sainte-Victoire tout au loin.

Le retour se fait par Peypin d’Aigues, St Martin-de-la-Brasque, la Motte d’Aigues puis l’étang de la Bonde et pour finir retour sur Pertuis.

Point de départ conseillé à Pertuis où vous trouverez un loueur de vélos :

Vélo Luberon : +33 (0)4 90 09 17 33 - www.veloluberon.com

Autres adresses :

Restaurant aux parents terribles à Pertuis : +33 (0)9 72 80 47 83 - www.auxparentsterribles.fr

Contact : Stéphan Letartre - Cycling Around (guide accompagnateur) au 06 37 98 46 78 - cyclingaround@orange.fr pour plus de renseignements.