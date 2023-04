Région Pays de la Loire Tour (3e étape) : Bryan Coquard double la mise en s'imposant dans les rues de Mayenne

Le sprinteur originaire de Saint-Nazaire a levé les bras à Mayenne, pour la deuxième fois en trois jours, après sa victoire mardi à Saint-Gilles Croix de Vie. Lors de la 3e étape du Région Pays de la Loire Tour, le sprinteur de l'équipe Cofidis a devancé au sprint le Néerlandais Marijn Van den Berg (EF Education) et le Danois Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team).

Au classement général, Bryan Coquard reprend la tête du classement général par le jeu des bonifications. Le coureur de Cofidis devance de 7" Van den Berg et de 10" Alexander Kamp.

Cette troisième étape a été marquée par une échappée de six coureurs parmi lesquels, le Tarnais Benjamin Thomas (Cofidis), vainqueur des Boucles de la Mayenne en 2022. À 30 km de l'arrivée, ils n'étaient plus que trois. Puis deux à 27 km avec Benjamin Thomas et l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost). Mais l'écart avec le peloton n'était pas suffisant (1'05 à 16 km puis 10" à 9 km) pour espérer aller au bout. Healy a tenté un dernier baroud d'honneur en poursuivant son effort. L'Irlandais n'a été repris qu'à trois kilomètres de la ligne à Mayenne.

Ce vendredi, c'est la quatrième et dernière étape. 177 kilomètres au programme entre Sablé-sur-Sarthe et Le Mans avec la côte de Gazonfier en véritable juge de paix.