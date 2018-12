Régionaux de cyclo-cross : deux titres et cinq podiums pour les Mayennais à domicile

Villiers-Charlemagne, France

Plus de 450 coureurs ont participé ce dimanche aux championnats régionaux de cyclo-cross à Villiers-Charlemagne. Un circuit tracé autour du plan d'eau du Village pêche qui n'était finalement pas trop boueux. La pluie a épargné le secteur et le vent a bien asséché le parcours.

Deux titres chez les jeunes

En minimes garçons, le jeune Matéo Garnier (UC Sud 53) a râté de peu le titre (2e) et chez les féminines, Juliette Lefèvre (CA Evron) a pris la 3e place. En revanche, cela a davantage souri dans la catégorie supérieure. Valentine Houdin (UC Sud 53) s'est imposée chez les cadettes et Tristan Verrier (CA Evron) a réalisé une très belle course en cadets pour remporter son premier titre régional, lui le champion départemental en titre.

2e place pour Laval Cyclisme en Espoirs et Séniors

Chez les espoirs, en l'absence du favori castrogontérien, Maxime Bonsergent, les chances mayennaises reposaient sur Cyprien Gilles (Laval Cyclisme). La recrue lavalloise a passé toute la course aux premières places. Mais en raison d'une petite faute technique à quelques virages de l'arrivée, Cyprien Gilles a du se contenter de la deuxième place derrière Thomas Gachignard (Team Murillo).

En séniors, Freddie Guilloux était candidat à sa propre succession mais encore légèrement souffrant. La course a été très animée avec six puis quatre coureurs à pouvoir se disputer la victoire. Finalement, c'est Clément Bommé (UC Cholet) qui s'impose devant Freddie Guilloux, légèrement distancé à deux tours de la fin. Et la belle surprise est venue de Mathieu Taburet (CA Evron) qui a pris une très prometteuse troisième place.

François Pervis en guest-star

Lors de cette dernière course de la journée, un coureur atypique s'était glissé parmi les partants. Le septuple champion du monde de cyclisme sur piste François Pervis avait décidé de participer à ce cyclo-cross. Il faut dire que la course se déroulait chez lui, à quelques centaines de mètre de la maison familial et autour de ce plan d'eau qu'il connaît par cœur. François Pervis a fait la course a son rythme, et a pris beaucoup de plaisir.