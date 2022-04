Un supporteur lourdais du FC Nantes ira à Paris en vélo pour la finale de la Coupe de France

Avant la finale de la Coupe de France entre Nantes et l'OGC Nice, Kévin, un lourdais fan des Canaris a décidé de rejoindre le Stade de France depuis la Beaujoire à Nantes, soit plus de 400km à vélo.

Vous avez peut-être croisé ce cycliste, vêtu de jaune et de vert, un ours en peluche sur le porte-bagage, en train de gravir les cols des Hautes-Pyrénées sur son vélo de route retapé? Si oui, il s'agissait sans doute de Kévin Le Menaheze en plein entraînement. Grand amateur de sport et supporteur du FC Nantes expatrié en pays de Lourdes, il s'est lancé un nouveau défi : aller supporter son équipe favorite à vélo pour la finale de la Coupe de France.

"On veut que les joueurs mouillent le maillot, donc nous on va le faire aussi"

Après plus de 20 ans sans titre, Kévin et son ami Joris, resté dans les Pays de la Loire, décident que si leur club de cœur atteint l'ultime étape de la compétition, il faudra marquer le coup : "s'ils vont en finale cette année, on y va en vélo". Quand les Canaris sortent victorieux de la demi-finale face à l'AS Monaco (4-2), et que les supporteurs envahissent le stade, il faut se rendre à l'évidence : il va falloir tenir promesse.

L'entraînement commence alors, pour préparer les quelques 400km qui séparent la capitale bretonne de la capitale de France. Plusieurs étapes sont prévues dans les villes d'Angers, du Mans, et de Chartres, où ils seront hébergés chez des amis. Pendant que Joris roule sur les routes plus plates du pays vendéen, Kévin grimpe les cols de la Bigorre et découvre de nouvelles sensations sportives. Amoureux des Pyrénées où il est venu en bivouac pendant ses jeunes années, il a décidé de sauter le pas et de s'installer dans les environs de Lourdes il y a 7 ans, pour voir si "vivre à la montagne, [c'est] aussi chouette toute l'année".

Pour autant, le lourdais n'a pas peur de cette nouvelle aventure, qu'il va vivre avec son ami de toujours et ancien partenaire de canoë. Par le biais de leurs pages twitter et facebook appelées la "joke nantaise" (pour Joris et Kevin) les deux compères s'investissent à fond : ils partagent leurs rencontres, parfois surprenantes, et les grandes étapes de leur préparation, pour motiver les fans des Jaune et Vert. Un évènement est d'ailleurs organisé le 3 Mai, pour leur grand départ du stade de la Beaujoire : venez nombreux!

"À deux on est beaucoup plus forts que tout seul"

Et après la victoire, comment se fera le retour ? Kévin aurait aimé redescendre la Loire jusqu'à Nantes avec la coupe, mais les complications logistiques étaient trop importantes. Les cyclistes ont donc choisis le train : avec 400km dans les jambes, ils méritent bien un peu de repos.