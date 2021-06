Rémi Cavagna champion de France de cyclisme sur route à Epinal

Rémi Cavagna est devenu champion de France de cyclisme 2021 lors de la course en ligne disputée à Epinal (Vosges). Un deuxième maillot tricolore pour celui qui avait remporté l'épreuve du contre-la-montre en 2020.

L'Auvergnat Rémi Cavagna décroche le titre de champion de France de cyclisme. Le coureur est arrivé en tête à Epinal (Vosges) au terme d'une course de plus de 240 kilomètres autour de la cité des Images, sous une météo capricieuse. Rémi Cavagna, coéquipier chez Deceuninck Quick Step du favori Julian Alaphilippe, a passé la majeure partie de la course dans le groupe de tête avant de s'échapper seul à deux tours de l'arrivée.

Rudy Molard (Groupama-FDJ) prend la deuxième place et Damien Touzé (AG2R-Citroën) complète le podium.

Un deuxième maillot tricolore pour le Clermontois

C'est le deuxième titre national pour le Clermontois Rémi Cavagna, champion de France du contre-la-montre 2020, il n'avait pris que la 23e place cette saison. Un maillot bleu-blanc-rouge que l'on ne devrait pas voir sur les routes du Tour de France. La grande boucle n'était jusque là pas au programme de la saison de celui qui a pris la 68e place du Tour d'Italie fin mai après avoir manqué de peu une victoire sur contre-la-montre.

