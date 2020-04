Report de la Grande Boucle due au coronavirus: "ll faut que la magie du Tour demeure " pour Daniel Mangeas

On attend une annonce officielle mais ça se précise le Tour de France cycliste de 2020 devrait se courir du 29 août au 20 septembre, et non pas comme traditionnellement pendant les 3 premières semaines de juillet. La réaction du manchois Daniel Mangeas, l'ex-speaker officiel de la Grande Boucle

Daniel Mangeas est en confinement dans la Manche. La voix du tour de France cycliste, ex speaker officiel pendant plus de 40 ans de la grande boucle, fait une heure et demi de vélo d'appartement tous les matins et lit la biographie de Simone Veil

Il réagit à l'annonce du report du Tour de France cycliste du 29 août au 20 septembre

" Le Tour ne me paraissait pas envisageable en juillet. Il fallait penser à la santé des athlètes, ils ne pouvaient pas être en condition physique. Mais si les courses peuvent se dérouler en août, comme le Dauphiné ou la Polynormande, ça leur permettra d'arriver en forme pour le Tour. "

Un Tour sans public ?

L'hypothèse avait été un temps envisagé. Impossible pour Daniel Mangeas. "Il valait mieux ne rien faire plutôt que d'avoir un Tour au rabais. Le Tour de France, c'est la caravane, c'est la fête. C'est le 14 Juillet dans chaque village traversé. On ne peut pas imaginer un Tour édulcoré. "

Il faut que la magie du Tour demeure. Si vous enlevez le public, vous enlevez le feu d'artifice. Daniel Mangeas

Et s'il n'y avait pas de Tour ?

"C'est déjà arrivé entre 1940 et 1946. Et l'édition 1947 a été exceptionnelle. Si cette édition ne pouvait pas se tenir, le Tour s'en remettrait en 2021"