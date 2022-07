Retour sur le tour de France frustrant de Romain Bardet, qui termine 7e

Le tour de France 2022 a pris fin ce dimanche, avec la victoire à Paris de Jasper Philipsen, et la victoire de l'édition revient à Jonas Vingegaard.. L'altiligérien Romain Bardet termine dans le top 10, à la septième place du classement général. Un résultat plus qu'honorable, même si cette Grande Boucle gardera un goût amer pour le natif de Brioude.

Sur les dix premières étapes du Tour, Romain Bardet monte doucement au classement général. C'est lors de la onzième étape, épique, au col du Granon dans les Alpes, il arrive troisième et prend la deuxième place du général. "Il a fallu gérer un peu les forces mais les jambes répondaient bien," déclarait-il au terme de cette "très bonne journée."

Au pied des Pyrénées, le point de rupture

Le genre de performance qui fait naître des rêves de podium : Bardet passe ensuite quatre jours en quatrième position, avant de s'écrouler dans la première étape des Pyrénées, entre Carcassonne et Foix. Il arrive ... 111e de l'étape. "Je me sentais vraiment pas bien j'ai eu des frissons, vraiment les tempes qui tapaient, vraiment un jour terrible, je l'ai pas vu venir." Romain Bardet dégringole ce soir-là à la neuvième place du général.

Le brivadois ne rattrapera jamais son retard. Il finit son Tour de France épuisé, mais serein. Comme il le déclarait lors du dernier contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. "J'ai plus rien à jouer au général, que je finisse sixième, dixième ou quinzième on s'en fiche un peu. J'ai eu des hauts et des bas sur cette troisième semaine et c'était important de faire un exercice complet sur un grand tour." Septième du Tour de France, Romain Bardet ne démérite pas, mais ses deuxième et troisièmes places de 2016 et 2017 semblent déjà loin derrière le coureur de 31 ans.