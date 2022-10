Retraité à 28 ans, Quentin Jaurégui regrette "un cyclisme quasi scientifique, sans instinct"

Paris-Chauny aura été la dernière course disputée par Quentin Jaurégui en tant que professionnel, le dimanche 25 septembre. Au moment où tout le peloton cycliste professionnel de la planète est parti en vacances le week-end dernier, lui en termine avec son ultime saison. L'équipe bretonne B&B hôtels n'a pas souhaité prolonger son contrat qui s'achève le 31 décembre. L'occasion pour le coureur qui vit à Lens mais a grandi dans le Cambrésis d'ouvrir la boîte à souvenirs. Il va continuer l souhaite maintenant se reconvertir dans un domaine qu'il connaît bien : le sport. Avis aux chefs d'entreprise qui voudraient compter dans leur effectif un jeune retraité du peloton professionnel !

ⓘ Publicité

loading

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?

J'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à faire. A part le Tour de France, j'aurai tout fait même si je suis bien sûr déçu de ne pas l'avoir fait parce que c'est un peu le graal. Je suis content de ma carrière.

"Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon coeur, mes tripes".

Je n'ai pas eu de proposition de contrat qui me semblait convenable vu mon passé mais je ne suis pas déçu. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon coeur, avec les tripes. Je me dis que si ça s'arrête, c'est que ça devait s'arrêter. Je n'étais pas en condition de fin de carrière, j'ai encore fait de belles choses cette année. Je ne suis pas manager d'équipe, je ne peux pas choisir à leur place. J'ai encore de belles choses à faire dans le sport et je vais essayer de me faire plaisir.

Quentin Jaurégui, vainqueur de la 3ème étape de la course Alpes Isère Tour, le 28 mai 2022 © Maxppp - Mourad Alili

Mon meilleur souvenir restera ma 3ème place aux championnats du monde de cyclo-cross juniors, en 2012, derrière Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, également Paris-Roubaix que j'ai disputé 3 fois.

Vous comprenez la décision de votre équipe B&B Hôtels ?

Je ne comprends pas, j'ai pas eu d'explications mais je garde un bon souvenir malgré tout de ces deux années parce que je faisais du vélo avec des amis et j'ai quand même fait de belles courses, je suis content de ces deux années.

Comment vous jugez le cyclisme aujourd'hui ?

C'est aussi ça qui m'a un peu déplu et m'a fait prendre ma retraite. Dans le vélo professionnel, les coureurs ne maîtrisent plus rien, on a une oreillette, on doit écouter de A à Z les consignes, on ne fait rien à l'instinct. Et c'est un peu chiant, on ne peut rien décider quand on a envie d'attaquer. Des fois, on doit aider un mec moins bien parce qu'il est dans les fiches et ça me déplaisait de plus en plus.

"On sait avant la course ce que l'on doit faire et on a intérêt à le faire."

loading

Les entrainements sont calculés, recalculés au jour le jour, l'instinct de coureur n'est quasiment plus nécessaire. Mes meilleures années, c'était à Lille Roubaix Métropole et AG2R. Moi, c'est pas forcément le vélo que j'ai envie de faire, je veux prendre du plaisir et faire ce que je veux sur un vélo. Il n'y a pas plus de panache aujourd'hui qu'avant. Il y a quelques coureurs qui le font parce qu'ils savent qu'ils peuvent, comme Van Aert, Pogacar, Van der Poel et Evenepoel. Tout est dicté, on sait avant la course ce que l'on doit faire et on a intérêt à le faire.

Est-ce qu'il y a du soulagement aussi vu le rythme de vie d'un cycliste professionnel ?

C'est vrai que sur ce plan, on est jamais à la maison, on part de 180 à 200 jours par an. Je vais découvrir une nouvelle vie, j'ai ma petite fille (9 mois) qui va être contente, ma femme aussi, je vais en profiter.