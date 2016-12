Rétro 2015 - Le Tour de France passera bien par Limoges !

Cette semaine, nous revenons sur les faits marquants de l'année 2015. Sur ceux qui ont eu le plus de succès sur les réseaux sociaux de France Bleu Limousin. Aujourd'hui, c'est l'annonce officielle en octobre dernier du passage du Tour de France à Limoges l'été prochain.

L'annonce officielle a eu lieu lors de la présentation du Tour de France à la fin du mois d'octobre au Palais des Congrès à Paris. En présence du maire de Limoges et de l'ancien champion Raymond Poulidor. Après des années d'attente, la grande boucle va bien faire honneur au Limousin l'été prochain. Avec l'arrivée de la 4e étape entre Saumur et Limoges le mardi 05 juillet. La plus longue de cette édition (232 km). Après un passage à Bonnac-la-Côte, Le Palais sur Vienne et Panazol, l'arrivée se fera en face de l'Hotel de Ville de Limoges. Le lendemain, le mercredi 06 juillet, la Cité de la Porcelaine sera le théâtre du départ de la 5e étape entre Limoges et le Lioran.

Le 06 juillet sera la journée de Raymond Poulidor

Si le Tour de France repasse par le Limousin en 2016, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Le plus grand coureur cycliste de la région, Raymond Poulidor, soufflera ses 80 bougies. Un hommage lui sera rendu selon Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve. Le peloton va même passer chez lui à Saint Léonard de Noblat. Lors de la présentation de l'édition 2016, une vidéo retraçant ses exploits a aussi été diffusée. juste après, "Poupou" a été ovationné. De quoi donner le ton d'une journée qui sera la sienne, le 06 juillet 2016.

Le Limousin aime le cyclisme !

Raymond Poulidor selon qui l’intérêt des auditeurs et auditrices de France Bleu Limousin pour cette actualité n'a rien d'étonnant :"C'est la preuve que le Limousin aime le cyclisme. On a vu le succès qu'à connu le Tour de France lors de ses précédents passages dans la région. Notamment à Vassivière et à Limoges qui a vu des arrivées grandioses notamment celle de Fausto Coppi. On en garde des beaux souvenirs et c'est pour ça que l'on réclame souvent le Tour de France. Et pour mes 80 ans, le Tour passera par chez moi à Saint Léonard de Noblat. Là aussi ce sont de beaux souvenirs. Quand j'étais gamin, le Tour de France était déjà passé par St Léonard."