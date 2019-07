"Rien dans les jambes, pas de force", Romain Bardet souffre sur le Tour de France 2019

Chambéry, France

"C'était une sale journée" concède le manager d'AG2R la Mondiale, Vincent Lavenu.

La 14e étape du Tour de France entre Tarbes et Tourmalet, remporté par le Français Tibaut Pinot, a été cauchemardesque pour la formation savoyarde. Romain Bardet, en grande difficulté a craqué dès le col du Soulor. "Rien dans les jambes, pas de sensations, pas de force" analyse le directeur sportif d'AG2R La Mondiale, Julien Jurdie, rassurant après un rapide débriefing avec son coureur star, "Il n'y a pour l'instant aucun signe de maladie chez Romain".

"On gagne ensemble, on perd ensemble"- Julien Jurdie, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale

Romain Bardet a perdu vingt minutes sur cette 14e étape et pointe désormais à la 26e place au classement général avant le départ de la 15e étape entre Limoux et Foix Prat d'Albis ce dimanche. Mais la formation savoyarde reste combative. Julien Jurdie a remonté le moral de ces troupes : "Je l'ai dit à mes coureurs, on gagne ensemble, on perd ensemble, ça fait partie de la vie d'une groupe. Il va falloir rebondir, se faire plaisir et trouver des solutions. Il nous reste une semaine pour finir ce Tour sur une bonne note".

Suivez la 15e étape du Tour de France ce dimanche 21 juillet avec France Bleu, la radio officielle du Tour