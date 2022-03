Roglic, Vingegaard,... du beau monde au grand prix cycliste de Denain

Primoz Roglic, Adam Yates et Jonas Vingegaard

Rarement, le plateau n'aura été aussi relevé au grand prix de Denain. Le coureur slovène Primoz Roglic participe pour la première fois à la course, tout juste auréolé de sa victoire dans Paris-Nice, après une deuxième place dans le Tour de France 2020 qu'il avait perdu lors de l'avant-dernière étape au terme d'un contre-la-montre de légende face à Tadej Pogacar. Dans la même équipe Jumbo-Visma, on trouve un autre dauphin du double vainqueur de la Grande Boucle : Jonas Vingegaard (2ème du Tour de France 2021). La présence de ces deux coureurs ne doit rien au hasard pour l'organisateur, Dominique Serrano :

Il y a un effet étape du Tour de France qui arrivera à Wallers-Arenberg et qui comportera des secteurs pavés.

"C'est pas des coureurs qui ont des prétentions sur Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, ils viennent pour faire un peu de pavés", ajoute le président du Grand prix de Denain. C'est pour la même raison que le britannique Adam Yates s'aligne également à Denain. Cöté nordiste, on surveillera 3 spécialistes de ce type de courses : le coureur du Cambrésis Quentin Jaurégui (B&B) et le Boulonnais Alexys Brunel (UEA Team Emirates)

La course part à 11h et l'arrivée est prévue entre 15h45 et 16h.

