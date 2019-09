INFO FRANCE BLEU - Romain Bardet devrait reprendre l'entrainement cette semaine

Brioude, France

Romain Bardet avait un accord avec son équipe AG2R La Mondiale. Le meilleur grimpeur du dernier Tour de France, fatigué physiquement et mentalement, avait "interdiction" de toucher un vélo. Il y a bien eu des sorties en VTT mais le Brivadois ne s'est pas entraîné depuis plus d'un mois et son annonce le 16 août dernier qu'il mettait un terme à sa saison.

Son directeur sportif, Julien Jurdie était l'invité de 100% Club ce lundi soir sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Il confirme la remise en route de son leader cette semaine après plus de cinq semaines de coupure totale. Le Stéphanois défriche aussi la saison à venir alors que le staff d'AG2R La Mondiale débriefe justement l'été ce mardi à Chambéry.

"On a décidé que Romain devait faire un reset"

"Après le Tour de France on a décidé tous ensemble que Romain devait faire un "reset". Romain est professionnel depuis 2012. C'est quelqu'un de très impliqué. Mais on a senti après le Tour qu'il n'était pas loin de la rupture. Il n'a jamais eu de grosse chute, heureusement. Mais donc pas de long repos forcé non plus. Il en fait toujours un peu plus mais c'était le moment de souffler."

"Le Tour d'Italie semble plus taillé pour lui"

"Ce ne sont que des hypothèses pour le moment mais il y a de grandes chances que Romain court le Giro en 2020. On a retourné la situation la saison dernière. On attend les tracés du Tour d'Italie et du Tour de France qui sera présenté le 15 octobre. On sait déjà que le patron du Tour Christian Prudhomme a promis un Tour 2020 pour grimpeurs et un Tour 2021 pour rouleurs."

Romain a peut-être plus de chance de gagner le Giro.

"Romain Bardet a envie de disputer le Giro. D'autant que le Tour d'Italie semble plus adapté à ses capacités. Il a peut-être plus de chance de le gagner. Et puis, il a fait le tour de la question sur le Tour de France : plusieurs podiums, vainqueur d'étapes, maillot à pois de meilleur grimpeur, super combatif... Romain a tout connu sauf porter le maillot jaune. Le Giro semble plus taillé pour lui."

Romain Bardet fera-t-il donc le Tour d'Italie ou le Tour de France en 2020? Début de réponse le 15 octobre à Paris lors de la présentation du parcours de la grande prochaine grande boucle. On sait que le grand départ aura lieu à Nice, avant de mettre le cap sur les Pyrénées. Le Tour 2020 passera par Clermont, avec une arrivée au Puy Marie et peut-être un contre-la-montre en suivant dans les rues de Lyon.

A LIRE - Tour de France 2020 : les rumeurs s'affolent en Auvergne