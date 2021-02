Romain Bardet entame sa nouvelle vie sur les pavés flamands

En quittant son équipe de toujours, AG2R la Mondiale, pour rejoindre l'équipe allemande DSM (ex-Sunweb) cet hiver, Romain Bardet veut donner un second souffle à sa carrière. Ne plus avoir toutes les responsabilités que lui imposaient son rôle de leader chez les ciel et terre et s'autoriser, à 30 ans, de nouveaux défis

Sa participation ce samedi à la 76e édition de l’Omloop Het Nieuwsblad (200km entre Gand et Ninove) en est la parfaite illustration. Loin d'être un spécialiste Romain Bardet avait plutôt fait bonne figure sur le tour des Flandres, sa dernière course en 2020, où il avait terminé à la 25e place. L'Altiligérien est fan de ces classiques belges, il est donc là pour prendre du plaisir et pour lancer une saison qui ne ressemblera à aucune autre.

Il enchaînera avec les Strade Bianche (06 mars) où là il avait fini 2e en 2018 puis restera en Italie afin de disputer Tirreno-Adriatico (10-16 mars) plutôt que Paris-Nice. Les routes françaises seront orphelines cette saison de Romain Bardet qui a choisi de découvrir le tour d'Italie (8-30 mai) et de s'aligner sur le tour d'Espagne (14 août-5 septembre) faisant l'impasse sur le Tour de France.