Romain Bardet pourrait finalement disputer le Tour de France cette année

C'est une information France Bleu. Alors qu'il devait faire l'impasse cette année et se focaliser sur le Giro, le cycliste brivadois ne ferme pas la porte à une participation au Tour de France.

Ceux qui avaient renoncé à voir Romain Bardet sur les routes de l'hexagone en 2021 vont peut-être devoir revoir leurs plans. Romain Bardet lui en tout cas ne s'interdit rien. Désormais coureur du Team DSM, l'ancien de chez AG2R La Mondiale pourrait disputer le Tour de France (26 juin - 18 juillet).

"Tout n'est pas encore décidé explique le cycliste altiligérien. Cela peut paraître un peu tard mais on fait d'abord en sorte que je m'intègre bien à l'équipe sans se focaliser sur un programme de course arrêté. Ce sera le Giro (8 - 30 mai) ou le Tour de France. On fera un point à la fin du mois de mars."

Qui dit Tour de France dit Critérium

Si Romain Bardet dispute le Tour d'Italie (pour la première fois de sa carrière), il fera naturellement l'impasse sur le Critérium du Dauphiné (30 mai - 06 juin) dont le départ est prévu le jour de l'arrivée du Giro. En revanche s'il décide de retrouver la Grande Boucle, s'aligner sur le critérium devrait couler de source : "Le Critérium est l'une de mes courses préférées. En plus cette année la part belle est faite à mes routes de cœur et à ma région donc forcément ce sera le critérium si je choisis un programme français".

Le départ de la deuxième étape de la 73e édition du Critérium du Dauphiné sera en effet donné à Brioude sa ville natale.