Romain Bardet espère "revenir au plus vite sur les routes françaises"

Souffrant de maux de ventre Romain Bardet a dû déclarer forfait pour les Strade Bianche ce samedi mais il sera bien au départ du Tirreno-Adriatico ce lundi (7-13 mars). Depuis qu'il a revêtu la tunique de l'équipe hollandaise "Team DSM" l'an dernier Romain Bardet n'a plus couru sur les routes françaises.

Préférant disputer la Vuelta en Espagne et le Giro en Italie, il pourrait privilégier la grande boucle cette année. "Cela m'a manqué l'an dernier reconnaît le Brivadois maintenant ce n'est pas encore décidé avec l'équipe. Moi j'espère y faire mon retour et vous confirmer ça dans les prochaines semaines".

De retour sur ses terres de Brioude en juin ?

Romain Bardet dépend donc des décisions de son équipe. Le team DSM qu'il a rejoint en 2021 et depuis il n'a plus retrouvé le public français et ça lui manque : "C'est une frustration pour moi. J'espère au plus vite être de retour sur les routes françaises et y être acteur".

Qui dit tour de France dit normalement Critérium du Dauphiné. La 3e étape Saint-Paulien en Haute-Loire jusqu'à Chastreix-Sancy dans le Puy-de-Dôme le 7 juin passe sur les terres du brivadois. Son retour y serait un évènement.