Saint-Étienne, France

Romain Bardet fait sa rentrée ce lundi matin sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

Le coureur de Brioude a terminé 26e du Tour du Doubs, hier. Il souffre de plaies superficielles et de contusions. Romain Bardet a chuté alors qu’il était en tête de la course. Plus de peur que de mal. On prend justement de ses nouvelles ce lundi matin.

Romain Bardet prépare les Championnats du Monde, le 30 septembre prochain en Autriche.