Romain Bardet ne fera pas le Tour de France 2020

Romain Bardet ne sera pas au départ du Tour de France l'été prochain. Le leader de l'équipe chambérienne AG2R la Mondiale a annoncé son programme 2020 et donc sa décision ce mercredi matin à Vaujany en Isère où l'équipe savoyarde est actuellement en stage. Après un Tour 2019 raté (15e) malgré le maillot de meilleur grimpeur, l'auvergnat a donc décidé de faire l'impasse.

Il participera en revanche au Giro (Tour d'Italie), à la Vuelta (Tour d'Espagne), aux JO à Tokyo au Japon et aux mondiaux.

"C'est ma volonté", précise le champion auvergnat. J'ai hâte de découvrir le Giro, cette course me fascine. Je vais m'ouvrir des perspectives sur d'autres grands tours". Romain Bardet reconnaît : "Je n'étais pas au niveau sur le Tour de France depuis deux ans, je ne progressais plus".

Cette décision ne veut pas dire que le cycliste de l'équipe chambérienne abandonne totalement le Tour : "L'idée est de revenir sur le Tour de France, mais une année sans le faire me permettra de revenir meilleur".

Ce sera le Drômois Pierre Latour qui sera donc leader d'AG2R sur le Tour de France 2020.