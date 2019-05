Romain Bardet et son équipe AG2R partent préparer le Tour de France en Espagne

Comme les quatre années précédentes, la formation AG2R part quinze jours dans le sud de l'Espagne pour s'acclimater à la très haute montagne et préparer le Tour de France qui s'élancera le 6 juillet de Bruxelles.

Romain Bardet est désormais focalisé sur le Critérium et surtout le Tour en juillet.

Brioude, France

C'est la 5e année que la formation du Brivadois prépare le Tour dans cette station de ski du sud de l'Espagne. Romain Bardet et AG2R La Mondiale partent ce mercredi dans la Sierre Nevada pour un stage en très haute altitude (jusqu'à 2.400 mètres), du 15 au 29 mai.

S'acclimater à la très haute montagne

Après un début de saison compliqué par une chute sur le Tour de Catalogne en mars, Romain Bardet se prépare pour de bon pour LE grand objectif de sa saison, à savoir le Tour de France. Pour son directeur sportif, Julien Jurdie, ces deux semaines sont importantes.

"Elles permettent de trouver le bon coup de pédale en montagne avec un dénivelé moyen de 3.000 mètres par jour sur quinze jours. Ce stage permet aussi de profiter des biens fait de l'altitude, c'est à dire d'avoir une meilleure oxygénation pour ensuite mieux récupérer. Musculairement aussi, ça permet d'être à un très haut niveau sur le vélo."

Des dénivelés de 3.000 mètres en moyenne par jour sur quinze jours.

"Un début de saison chaotique"

Il faut dire que Romain Bardet a eu un "début de saison chaotique", enchaîne le Stéphanois. Il n'a désormais plus de temps à perdre pour être au top de sa forme en juillet sur le Tour, et dès le Critérium du Dauphiné, du 9 au 16 juin, la grande répétition avant le Tour.

"Son pic de forme il l'aura, cet été, c'est une certitude. Romain a cette capacité à squeezer ce qui n'a pas été. Il est désormais focus à 100% sur le Tour de France avec un passage obligatoire en juin sur les routes du Dauphiné. Si les sensations ne sont pas bonnes sur le Critérium du Dauphiné, c'est toujours un point négatif."

Romain est désormais focus à 100% sur le Tour de France.

Pierre Latour lance sa saison

Au total, ils sont sept coureurs de la formation AG2R, sur les huit qui feront le Tour de France cet été, à partir quinze jours en stage dans la Sierra Nevada. Parmi eux, Pierre Latour. Le Drômois lance carrément sa saison après une chute fin février sur le Tour d'Abou Dabi.

Il reprend donc après 54 jours d’arrêt, soit une éternité, et surtout sans trop d'indications sur son état de forme, précise son directeur sportif chez AG2R La Mondiale, Julien Jurdie.

"Pierre se reconstruit petit à petit. J'espère que ce stage va lui permettre de lancer sa saison. J'espère que ses tracas sont derrière lui. Car on a besoin d'un Pierre Latour à 100% cet été. C'est une pièce essentielle pour Romain (Bardet) en montagne sachant qu'on n'est pas l'équipe Sky, et que si des opportunités se présentent, on fera confiance aux coureurs."

On a besoin d'un Pierre Latour à 100% cet été.

Les cinq autres coureurs à partir en stage en Espagne ce mercredi sont Oliver Naesen, Mikaël Chérel, Benoit Cosnefroy, Alexandre Geniez et Silvan Dillier. Le dernier à faire le Tour de France devrait être Tony Gallopin, actuellement sur le Tour d'Italie avec Alexis Vuillermoz.

Le Tour de France partira le 6 juillet de Bruxelles pour une arrivée le 28 juillet sur les Champs-Elysées.

