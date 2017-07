Romain Bardet flashé à 83 km/h sur la route du Tour de France

Le leader de l'équipe chambérienne AG2R La Mondiale a été flashé dans la descente du col d'Agnès à une vitesse folle : 83 km/h.

Selon nos confrères de France Info, le Français Romain Bardet a été flashé à 83 km/h dans la descente du col d'Agnès, lors de la 13ème étape du Tour de France ce vendredi. L'étape, longue de 101 km entre Saint-Girons (Haute-Garonne) et Foix (Ariège) et passant par trois cols, dont le col d'Agnès qui culmine à 1 570 mètres d'altitude, était la deuxième et dernière étape pyrénéenne du Tour 2017. La bataille a encore été rude pour gratter quelques secondes, quitte à prendre tous les risques dans les descentes.

Le Français est toujours troisième du classement général, à 25 secondes du maillot jaune Fabio Aru.