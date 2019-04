Romain Bardet : "Je ne suis pas au niveau espéré. J'ai besoin de souffler"

Saint-Étienne, France

Romain Bardet était déçu, dimanche, en Belgique. Et on le comprend. Il termine 21e de la doyenne et dernière classique de la saison, la Liège-Bastogne-Liège. Le Brivadois n'a rien pu faire dans sa course préférée remportée par le Danois Jakob Fuglsang. Depuis sa 2e place sur le Tour du Haut-Var en début de saison, Romain Bardet est à la recherche de sensations, notamment après sa chute sur le Tour de Catalogne fin mars.

Le coureur de Brioude ne cherche aucune excuse

Je ne suis pas au niveau espéré. Avec un podium l'an passé, je voulais jouer devant. J'ai besoin de souffler un peu. Le début de saison a été éprouvant. Je vais me tourner vers la suite. J'ai encore beaucoup d'appétit pour cette année et bien peu satisfactions pour l'instant. [...] Je me suis rarement senti à 100% pour l'instant. Je dois analyser ça pour comprendre. Vu l'engagement mis, c'est décevant car, même quand j'étais blessé, je pensais à revenir le plus vite possible. [...] Il me tarde que les beaux jours arrivent et d'être sur le Dauphiné en pleine forme.

Le mois de mai devrait être plus calme pour le natif de Brioude, sans course. Mais avec un stage en Sierra Nevada (15-29 mai) avant de reprendre à l'occasion du Dauphiné (9-16 juin).