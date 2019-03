Romain Bardet joue la victoire finale ce weekend sur le Paris Nice

7e et avant-dernière étape ce samedi entre Nice et le mythique col de Turini. La victoire finale se joue dès samedi pour Romain Bardet, 10e du général avec 1'21'' de retard sur Michal Kwiatkowski.

Saint-Étienne, France

7e et avant-dernière étape ce samedi entre Nice et le mythique col de Turini, une première sur la course au soleil. La victoire finale se joue dès samedi après-midi pour le manager d'AG2R et de Romain Bardet, Vincent Lavenu.

Vincent Lavenu, manager d'AG2R :

Cette étape doit permettre aux favoris de faire la différence. Romain a besoin de ça car il a perdu du temps sur le contre-la-montre de jeudi. Ces deux dernières étapes doivent lui permettre de reprendre du temps et de faire la différence.

L'explication finale se poursuivra demain dimanche avec six difficultés au menu dans l'arrière-pays niçois.

A LIRE AUSSI - Statu quo pour le Brivadois Romain Bardet avant la montagne

Vendredi, Sam Bennett a remporté la 6e étape entre Peynier et Brignoles dans le Var, devant le Français Arnaud Démarre. Au classement général, le Brivadois reste 10e avec 1'21'' de retard sur le maillot jaune, Michal Kwiatkowski.