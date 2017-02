Romain Bardet lance sa saison 2017

Romain Bardet change ses habitudes d'avant saison. Le coureur de Brioude reprend plus tard que d'habitude et par des courses à étape au soleil. Premier dossard ce mardi au Tour d'Oman.

Depuis 2012 et ses débuts professionnels, Romain Bardet attaquait début février, au grand prix La Marseillaise, enchaîné généralement avec Alès - Bessèges. Pour ne pas tomber dans la routine, il a changé ses habitudes et entame sa saison par deux courses par étapes au soleil, pour préparer au mieux Paris-Nice. Ce mardi, il sera donc au départ du Tour d'Oman, une course de six jours qu'il avait terminé deuxième la saison passée. Il enchaînera avec le Tour d'Abu Dhabi, du 23 au 26 février, sa première course World Tour de la saison.

C'est l'heure de la reprise à Oman 🇴🇲 ☀️ A photo posted by Romain Bardet (@romainbardet) on Feb 12, 2017 at 5:06am PST

Romain Bardet a repris l'entraînement début novembre. Il a multiplié les kilomètres sur les routes auvergnates mais aussi au cours de deux stages en Espagne. Autres classiques de la préparation hivernale, du ski de fond et des essais en soufflerie. Le brivadois a également varié les plaisirs en testant la course automobile sur glace, lors du Trophée Andros fin janvier à Super-Besse.

Ces journées d'entraînement à la montagne : travail et plaisir 👌 pic.twitter.com/Tw11hbOwY4 — Romain Bardet (@romainbardet) February 7, 2017

Le Tour reste l'objectif principal

Si Romain Bardet a modifié son programme de début de saison, ses objectifs restent les mêmes. Après ce retour à la compétition en février, son premier objectif sera Paris - Nice du 5 au 12 mars, une épreuve dont le profil très escarpé peut lui convenir. Il y aura aussi les classiques ardennaises, en particulier Liège - Bastogne - Liège, une course que Romain Bardet aime particulièrement et qu'aucun français n'a plus gagné depuis Bernard Hinault en 1980. Le coureur auvergnat a surtout très envie de lever plus souvent les bras sur la ligne d'arrivée. Il a plusieurs fois joué la gagne la saison passée sans accrocher une victoire. Il y a heureusement une exception, son magnifique succès dans la 19eme étape du Tour.

Romain Bardet veut gagner des courses Partager le son sur : Copier

Le Tour de France qui sera encore une fois le grand rendez-vous de la saison. Romain Bardet avait très envie de découvrir le Giro mais il préféré la raison. Difficile de doubler Tour d'Italie et Tour de France sans laisser trop de forces pour la Grande Boucle. Il faut dire que le brivadois sera très attendu après sa deuxième place l'année dernière, il ne veut pas trop se disperser avant pour mettre toutes les chances de son côté. Il a quatre mois et demi pour être prêt au départ à Düsseldorf.