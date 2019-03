Romain Bardet : "Pour moi, le Paris-Nice va se jouer dimanche"

Saint-Étienne, France

La très attendue longue montée finale col de Turini samedi après-midi a donné les indications subodorées. Le grand espoir colombien de la Sky, Egan Bernal, a pris les commandes du Paris-Nice. Romain Bardet s'est replacé, 6e et premier Français au général, dans une étape remportée par un autre Colombien, Daniel Martinez.

Romain Bardet

C'était une montée difficile, très longue. On a rarement eu une montée aussi longue au mois de mars. Donc on s'attendait à ce que ça fasse des dégâts et cela a été le cas. Il m'en a manqué un petit peu. J'étais très bien jusqu'à l'accélération. [...] Sur le haut, il m'a manqué la petite accélération que j'arriverai à avoir au fil des compétitions. Demain (dimanche), on va essayer de se faire plaisir en décrochant une victoire d'étape.

Lâché à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, le Brivadois a certainement laissé échapper la victoire finale. Mais il peut encore gagner la 8e et dernière étape ce dimanche dans l'arrière-pays niçois. Une étape de 110 kilomètres qui peut lui convenir avec six difficultés au menu.

Un scénario sous-entendu par le clan Bardet plutôt dans la semaine, au vue de la forme du vice-champion du monde qui n'avait que cinq jours de compétition dans les jambes avant de se lancer dans la course au soleil dimanche dernier. (Tour du Haut-Var et Boucles Drôme-Ardèche).

Départ de la 8e et dernière étape du Paris-Nice à 13h45.