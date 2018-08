Chambéry, France

25 jours après l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, c'est la reprise jeudi pour Romain Bardet. Le leader de la formation savoyarde AG2R la Mondiale, sixième de la grande boucle cet été, retrouve le vainqueur Geraint Thomas au départ du Tour d'Allemagne, avec quatre étapes au programme jusqu'à dimanche. Un retour en douceur pour l'auvergnat qui a choisi de ne pas faire la Vuelta cette année.

Une coupure en Auvergne pour digérer

Après la folie du Tour, Romain Bardet a eu besoin de couper. Pour recharger les batteries comme à son habitude, mais aussi cette année pour ne pas ressasser cette sixième place, loin de son objectif initial. "C'était important car la pression, surtout médiatique, était grande" explique le directeur sportif Julien Jurdie, "nous finalement, on a trouvé le bilan satisfaisant au regard de toutes les péripéties que l'on a connu sur le Tour, il y a eu beaucoup de malchance. Mais il y avait c'est vrai une grosse attente et il était primordial pour Romain de recharger les accus mentales et physiques. Il est parti à la montagne avec la famille et les copains".

Pour oublier les abandons en série dans l'équipe, les défaillances, les galères, et l'insolente domination de l'équipe Sky, Romain Bardet a donc mis le cap sur son fief, l'Auvergne. Une semaine de repos en famille et entre amis avant une apparition au départ du critérium de Marcoles dans le Cantal. Il a ensuite repris l'entrainement "progressivement" ajoute Julien Jurdie, "pour finir par quelques jours plus intenses en haute-montagne", à Val d'Isère.

Les mondiaux et le Tour de Lombardie en ligne de mire

C'est donc plutôt détendu que Romain Bardet s'aligne au départ du Tour d'Allemagne, qui fait son retour cette année dans le calendrier international. Le staff de l'équipe savoyarde ne lui a confié qu'une seule mission, "retrouver les sensations du peloton et de la course", ce qui ne devrait pas trop poser de problèmes aux cotés de Geraint Thomas et Tom Dumoulin, premier et deuxième il y a un mois sur les Champs-Elysées.

Si ce Tour d'Allemagne n'en est pas un, Romain Bardet ne manque pas d'objectifs pour finir la saison. Durant le mois d'août, il est allé reconnaître le parcours très montagneux des championnats du monde à Innsbruck en Autriche, qui auront lieu fin septembre. Il y aura ensuite le Tour de Lombardie en octobre, où "il jouera la gagne" conclut Julien Jurdie.