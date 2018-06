Le Chambon-sur-Lignon, France

Pour Romain Bardet, le cadre est idéal pour un dernier stage de préparation. Le coureur est originaire de Brioude et il est donc chez lui, dans son département, sur des routes qu'il connaît bien et avec un beau soleil au rendez-vous.

On est vraiment dans de bonnes conditions de travail. Tous le cadre y est pour faire un bon stage. Romain Bardet

Depuis quelques jours, Romain Bardet connait les équipiers d'AG2R qui vont l'entourer pour le Tour. 7 coureurs qui sont tous là, à Chambon-sur-Lignon pour les derniers rodages collectifs avant le départ de la Grande Boucle.

C'est toujours important de passer du temps ensemble à l'approche d'un grand événement comme ça, donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est ici.

L'un des favoris du Tour de France

Cette fois encore, Romain Bardet fait partie des favoris de la course. Et d'autant plus qu'il n'a pas participé au Giro et qu'il arrive frais avant le grand départ. Il peut prétendre aujourd'hui à la victoire finale, il est attendu et il le sait. Mais ça ne modifie pas son approche de la course.

Même implication, même concentration. On sait que c'est une course qui nous réserve plein de surprises. On a envie d'y être et de voir ce qu'il s'y passe.

Dans la Haute-Loire, AG2R s'entraîne notamment au contre-la-montre par équipe, une épreuve plus technique qu'il n'y parait. Cette semaine, les coureurs vont faire en moyenne 150 km par jour. Après le stage, les coureurs retournent en famille en attendant le Tour qui part le 7 juillet de Noirmoutier.