Romain Bardet s'explique pour la première fois depuis l'annonce de son départ d'AG2R La Mondiale

C'est la première fois qu'il s'exprime depuis l'annonce de son départ de l'équipe cycliste d'AG2R La Mondiale. Romain Bardet a répondu aux questions de France Bleu, juste avant le départ du Critérium du Dauphiné 2020, ce mercredi, de Clermont-Ferrand.

"J'avais envie de découvrir une équipe à l'étranger, avec peut-être, d'autres compétences", Romain Bardet. Copier

"J'avais envie d'autres méthodes de travail" - Romain Bardet

"J'avais envie de découvrir un nouvel environnement, une équipe à l'étranger, internationale, avec d'autres domaines de compétences, d'autres méthodes de travail et certainement d'autres courses aussi à travers un nouveau programme" a expliqué le coureur cycliste alti-ligérien.

"Ça va me permettre, j'espère de passer un nouveau cap" - Romain Bardet

"J'ai toujours été quelqu'un qui aimait découvrir, repousser ses limites et aller au bout des choses. J'envisageais en tout cas ma carrière cycliste comme une remise en question permanente et le fait de changer d'équipe et totalement d'environnement, de staff et tout ce qui s'ensuit, de refaire mes preuves, ça va me permettre, je l'espère, de passer un nouveau cap" a-t-il conclu.

Romain Bardet prendra donc le départ, ce mercredi du Critérium du Dauphiné, où il espère une nouvelle fois briller. Il courra, pour la dernière fois donc, sous les couleurs d'AG2R La Mondiale. Le Critérium s'élancera, pour sa première étape, de Clermont-Ferrand, puis mènera les coureurs jusqu’à Saint-Christo-en-Jarez dans la Loire. Cette étape de 218 km est à suivre et à retrouver en détails sur francebleu.fr.