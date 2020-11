Romain Bardet sur le Tour 2021 : "Un parcours traditionnel, que je regardais dans mon enfance"

L'Auvergne ne figure pas sur le tracé du Tour de France 2021. Il passera par le Ventoux par deux fois, privilégie les Pyrénées, et compte deux contre-montre individuels. Une édition, qui se disputera du 26 juin au 18 juillet, très différente de la dernière qui était la plus montagneuse de son histoire récente.

Le coureur Altiligérien Romain Bardet, qui évolue désormais à Sunweb a réagi sur le plateau de Stade 2 : "Content de voir des perspective pour 20201 C'est un parcours un petit peu plus traditionnel, plus classique, qui me rappelle le Tour que je regardais dans mon enfance. Avec peut-être plus de sprint dans la première partie, sur la première semaine. Et deux grands chronos qui vont être des échéances importantes pour le classement général. Le vent aura son grand rôle lors de ce Tour de France. Une troisième semaine qui fait la part belle à la montagne et qui est propice à des retournements de situations."

"J'y serai, certainement..."

La dernière fois qu'il y a eu deux contre-la-montre individuel sur le Tour, Romain Bardet a fini troisième du général, en 2017. Quant à savoir si l'auvergnat prendra le départ de la course l'an prochain ? "C'est un petit tôt pour le dire... certainement après, je viens de changer d'environnement après neuf magnifiques années chez AG2R-La Mondiale. Je rejoins le Team Sunweb à partir de 2021 donc on est encore dans la phase totalement expérimentale et de découverte. Les objectifs collectifs et individuels de l'équipe n'ont pas encore été fixés pour la saison à venir. Mais je suis content d'avoir le parcours du Tour de France pour me projeter sur l'année 2021."