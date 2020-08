Cyclisme : Romain Bardet va quitter AG2R La Mondiale

Il va rouler vers d'autres cieux. Romain Bardet va quitter son équipe de toujours, AG2R La Mondiale, pour s'engager avec l'équipe allemande Sunweb à compter de la saison prochaine. Le cycliste brivadois va donc mettre fin à une parenthèse de 8 ans avec l'équipe savoyarde.

C'est avec les AG2R que Romain Bardet a accédé à la notoriété et écrit quelques-unes des plus belles pages du cyclisme tricolore des dix dernières années. Il compte deux podiums sur le Tour de France (2e en 2016 et 3e en 2017) et un maillot à pois de meilleur grimpeur en 2019. En 2015, il remporte une magnifique victoire en s'imposant lors de la 18e étape de la Grande Boucle à Saint-Jean-de-Maurienne.

Avant de tourner la page AG2R, Romain Bardet a encore de belles échéances avec l'équipe basée à Chambéry. Le Critérium du Dauphiné, qui s'élance ce mercredi de Clermont-Ferrand, et évidemment le Tour de France 2020 (29 août - 20 septembre).