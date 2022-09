Ronde Mayennaise : le coureur de Laval Cyclisme 53, Florian Rapiteau espère finir en beauté

Florian Rapiteau a marqué de son empreinte cette saison cycliste chez les amateurs : huit victoires, vingt podiums. Le natif de Saint-Herblain près de Nantes (Loire-Atlantique) retient surtout ses trois succès d'étape au Tour de Guadeloupe : "C'est une super saison pour moi, très positive. Je tire un super bilan de cette saison. Le summum de l'émotion a été le Tour de Guadeloupe, surtout ma première victoire là-bas. C'était bien au-dessus, en terme d'émotions, que le reste des autres courses."

Un passage chez les professionnels

Avec une telle réussite, Florian Rapiteau a tapé dans l’œil des managers d'équipes professionnelles. Et notamment dans celui de Stéphane Javalet qui dirige Saint-Michel Auber 93. En signant professionnel, le Ligérien va découvrir autre chose la saison prochaine après trois saisons passées à Laval Cyclisme. "Pour certains coureurs, passer pro est un projet, pour d'autres, c'est plus un rêve, analyse-t-il. Je fais partie de ceux pour qui _c'est plus un rêve qu'un projet_. Tout s'est bien goupillé pour moi et j'ai eu cette opportunité avec Saint-Michel Auber 93 pour découvrir le monde professionnel la saison prochaine et je suis ravi. C'est l'aboutissement d'une belle saison." Dans quelques semaines, le coureur de Laval Cyclisme va ainsi pouvoir se consacrer à 100% au vélo, lui qui a actuellement un travail à temps partiel.

L'objectif, c'est de gagner la Ronde Mayennaise

Et alors que la fin de la saison approche, Florian Rapiteau sera l'un des favoris ce dimanche 11 septembre de l'une des dernières classiques de la saison, la Ronde Mayennaise, cette belle classique. Le futur coureur pro a pris la troisième place l'an passé : "L'objectif est de gagner. Je n'étais pas au top de ma forme, la semaine dernière à Cherbourg (dernière manche de la Coupe de France, ndlr). Mais je suis confiant avec tout ce que j'ai réalisé ces derniers mois. Gagner cette course à domicile serait incroyable pour l'équipe et les sponsors. On va essayer de gagner avec l'équipe de Laval." Clément Mary est le dernier Mayennais vainqueur de la Ronde en 2015. En revanche, jamais un coureur de Laval Cyclisme n'a levé les bras sur la classique mayennaise.

Plus de 170 coureurs au départ de la Ronde

La 29e édition de la Ronde Mayennaise s'élancera de la place de Hercé à Laval à 13h30. Le départ réel sera donné à 13h45 sur la départementale 500 à la sortie de Saint-Berthevin. L'arrivée est prévue aux alentours de 17h30 rue du Douanier Rousseau, près de la salle polyvalente de Laval après un parcours de 160 kilomètres. 177 coureurs sont inscrits au départ de cette Ronde Mayennaise, ce qui constitue un record.