Ronde mayennaise : un nouveau circuit final à Laval pour la 28e édition dimanche

C'est le traditionnel rendez-vous cycliste de la rentrée dans l'agglomération lavalloise. La Ronde Mayennaise se dispute dimanche avec environ 120 coureurs au départ. Le même jour, il y a également un manche du Trophée Madiot, épreuve réservée aux cadets. Après l'édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, la course 2021 est marquée par d'importants changements. La braderie des commerçants de Laval a été fixée le même jour, le dimanche 12 septembre, dans le centre-ville de Laval.

Place de Hercé, zone de départ et d'arrivée

Du coup, pas de tour de la place du 11-Novembre, pas d'arrivée à deux pas de la cathédrale. Depuis de nombreuses années, c'est la rue des Fossés qui servait de juge de paix et de décor à l'arrivée de la Ronde mayennaise. Impossible cette année de passer par là. Au lieu du quartier Ferrié, c'est la place de Hercé qui servira de zone de départ. Et c'est au même endroit, plus précisément rue du Douannier Rousseau que sera tracée la ligne d'arrivée. Grosso modo au même endroit que l'arrivée du prologue des Boucles de la Mayenne. C'est ainsi dans la montée de la rue d'Avesnières que se jouera peut-être la victoire dimanche prochain. Plus globalement, c'est tout le circuit final qui a été revu. Une fois la place de Hercé contournée, les coureurs emprunteront la rue du Lycée, puis tourneront à droite pour descendre la rue de Nantes, monteront la rue de Bretagne. Virage à gauche serré pour entrer dans le quartier des Fourches. Passage devant la Maison d'arrêt boulevard Frédéric Chapelet, rue du Haut-Rohcern puis descente de la rue du Gué d'Orger, la longue rue du Ponceau et enfin la rue d'Avesnières pour terminer. Un circuit de 5km400 très sinueux, technique voire même dangereux sur lequel le peloton fera cinq tours . Il reste à espérer que la pluie ne s'invite pas dimanche lors de l'épreuve.

Pas de pass sanitaire pour les spectateurs

Concernant le public, le pass sanitaire ne sera pas demandé mais le port du masque sera recommandé. Les coureurs et membres d'équipes, les bénévoles (environ 200 dont 80 signaleurs) et les organisateurs seront eux soumis à validation du pass sanitaire.

Départ de la course Elites à 13h30 pour 160 kilomètres. Départ de la course Cadets à 14 heures.