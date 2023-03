Roubaix Lille Métropole : "des contacts avancés" avec 3 sponsors potentiels selon le manager

Daniel Verbrackel, manager de l'équipe cycliste Go Sport Roubaix Lille Métropole

Il y a un mois et demi, Daniel Verbrackel, le manager de Roubaix Lille Métropole, une équipe cycliste qui évolue dans la 3ème division mondiale accusait le coup. Son principal sponsor, Go Sport, lui annonçait qu'il stoppait tout versement pour le reste de l'année 2023 après avoir été placé en redressement judiciaire. Un trou d'environ 500 000€ apparaissait alors dans les caisses.

ⓘ Publicité

Ce jeudi, à l'issue du Grand Prix de Denain, le manager avait davantage le sourire. Sportivement, ses coureurs se sont illustrés lors de la course en étant dans quasiment toutes les échappées, Maxime Jarnet prenant même la 11ème place à l'arrivée. Mais en coulisses, Daniel Verbackel a aussi de meilleurs nouvelles : "On pense à la suite surtout. On va annoncer [aux coureurs] probablement rapidement une bonne nouvelle pour la continuité". Le manager avoue être "transparent" avec ses coureurs.

"On a des raisons d'être optimistes, on a des contacts très avancés avec 3 grosses entreprises.

"L'avenir peut s'avérer comme nos couleurs, rose !" - D. Verbrackel

"C'est pas le grand soleil, on va attendre l'après Paris-Roubaix pour peut-être annoncer une bonne nouvelle et être au départ des 4 Jours de Dunkerque avec une nouvelle identité".