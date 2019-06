Route d'Occitanie 2019 : le tracé, le profil et les horaires de l'étape 1 entre Gignac et St-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac

Occitanie, France

Ce jeudi 20 juin 2019, les 126 coureurs s'élanceront à 11h50 depuis Gignac, dans la Vallée de l'Hérault, pour 175,5 km jusqu'à Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac. C'est le grand retour de la Route d'Occitanie dans l'Aveyron, traversée pour la dernière fois... en 2005 !

Le tracé de l'étape

Le tracé de l'étape 1 de la Route d'Occitanie - Route d'Occitanie

Vous pouvez suivre l'avancée de la course en direct sur le site de la Route d'Occitanie.

Le profil de l'étape

Attention, épreuve redoutable avec trois ascensions de deuxième catégorie, et un final en montée.

Le profil de l'étape 1 - Route d'Occitanie

Les horaires détaillés

Le départ de Gignac est prévu à 11h50 pour une arrivée estimée à 16h15. La caravane part, elle, à 10h20 pour s'arrêter dans le centre de St-Geniez. Les coureurs iront eux jusqu'à la côte d'Aubignac pour une arrivée entre 16h15 et 16h42. Le premier passage côte d'Aubignac est prévu entre 15h54 et 16h18.

Comment accéder au village départ ?

Le plan du départ à Gignac - Route d'Occitanie

Comment accéder à l'arrivée ?

L'arrivée sera jugée côte d'Aubignac, après une ligne droite de 75 mètres.

La ligne d'arrivée à St-Geniez d'Olt et d'Aubrac - Route d'Occitanie

Une course à suivre avec France Bleu

France Bleu Hérault s'installe pour trois heures de direct à Gignac, pour vous faire vivre le départ, de 10h à 13h le jeudi 20 juin. Agnès Mullor et Philippe Montay recevront notamment Julien Loubet, ancien coureur et vainqueur d’étape en 2017, le chauffeur VIP Jacques Bossis, ancien coureur pro, et maillot jaune sur le Tour ou encore le Tarnais Jean-Marc Marino, qui après avoir été coureur (notamment coéquipier de Peter Sagan) est désormais à la direction compétition chez ASO. De 12h à 13h vous pourrez découvrir le sport et les activités de pleine nature à Gignac.

Le lendemain, vendredi 21 juin, France Bleu Occitanie est à Labruguière Tarn de 10h à 12h. France Bleu Béarn sera sur le village départ de Arreau samedi 22 juin, de 10h à 12h30.