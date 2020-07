Route d'Occitanie 2020 : le parcours en détails, avec un col des Pyrénées inédit et Rocamadour

L'organisation de la course occitane a détaillé ce lundi 20 juillet le parcours 2020. Une édition très particulière, perturbée par le coronavirus, mais qui se traduira par un afflux de stars, pour la reprise de la saison cycliste. Bernal, Froome, Pinot et Bardet notamment sont annoncés.

De la Route d'Occitanie 2020, on sait depuis longtemps qu'il y aura un grand départ d'Aveyron, un col inédit dans les Pyrénées, et un final au sommet à Rocamadour. Mais avec le chaos provoqué par le coronavirus, les organisateurs n'avaient jamais pu présenter dignement le parcours 2020, avec les étapes détaillées et les heures de passages des coureurs. C'est chose faite depuis ce lundi matin : le voile a été levé à l'Hôtel de Région à Toulouse.

La première étape partira de Saint-Affrique le samedi 1er août, avec un peloton rempli de stars. Le vainqueur du Tour de France sortant, Egan Bernal, sera présent, ce qui constitue une première depuis la participation en 1998 de Jan Ullrich (vainqueur du Tour 1997). Le quadruple lauréat de la Grande Boucle, Christopher Froome, est aussi annoncé. Quant aux Français Thibaut Pinot et Romain Bardet, ils reprendront la saison sur les routes occitanes, après plusieurs mois d'arrêt liés au coronavirus. Jamais la Route d'Occitanie n'avait connu un tel plateau.

Le parcours général de la Route d'Occitanie 2020. - La Route d'Occitanie

Etape 1 : Saint-Affrique > Cazouls-lès-Béziers (187 km)

La première étape sera déjà exigeante, pour des coureurs en reprise de compétition. Après le départ de Saint-Affrique, le peloton fera une boucle sur les petites routes aveyronnaises par Roquefort, puis prendra la direction du sud, avec une première difficulté sérieuse dès le km 40 : le col de l'Hôpital (910 m) et ses 8,7 km de montée à 5,2%, classé en deuxième catégorie. Après l'entrée dans le département de l'Hérault, les coureurs enchaîneront au km 93 avec le col des Très Vents, lui aussi de deuxième catégorie. Le reste de l'étape, toujours sur des petites routes sinueuses, se rapprochera du niveau de la mer puisque la ligne d'arrivée à Cazouls-lès-Béziers n'est qu'à 77m d'altitude.

Le parcours de la première étape de la Route d'Occitanie 2020. - La Route d'Occitanie

Etape 2 : Carcassonne > Cap Découverte (174,5 km)

Comme la veille, le départ de la deuxième étape se fera en montée pour le peloton. Après avoir quitté Carcassonne, les coureurs devront passer par la longue montée du Sor (15 km à 3,4 %), pour entrer dans le Tarn. Après un court passage par la Haute-Garonne, et un sprint intermédiaire jugé à Revel, ils continueront plein nord pour atteindre Cap Découverte, le site de loisirs du bassin minier de Carmaux. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée, l'étape fait un crochet par le très beau village de Cordes-sur-Ciel, pour ensuite rejoindre Cap Découverte et l'arrivée finale.

Le parcours de la deuxième étape de la Route d'Occitanie 2020. - La Route d'Occitanie

Etape 3 : Saint-Gaudens > Col de Beyrède (163,5 km)

Comme toujours sur la Route d'Occitanie, c'est dans les Pyrénées qu'est tracée l'étape la plus dure, sur les routes de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Cette fois, les coureurs s'élanceront de Saint-Gaudens, pour passer la première partie de la journée dans le Comminges. Arrivés au pied de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges, ils entreront dans le dur à partir de Mauléon-Barousse, où débute l'interminable ascension du terrible Port de Balès (19,2 km à 6,2% de pente moyenne), qui culmine à 1.755 m d'altitude. La descente sera le seul instant de "repos", car ensuite s'enchaîne le col de Peyresourde et ses 1.569 mètres, au bout d'une montée de 9,7 km à 7,5 %. Au sommet, il restera environ 45 km à parcourir pour découvrir le col de Beyrède, arrivée inédite de cette étape. Le final sera jugé à 1.417 mètres d'altitude, après une montée de 10,9 km à 7,2 %.

A noter qu'avec le Balès et le Peyresourde, ce tracé emprunte une partie de l'étape du prochain Tour de France, qui aura lieu entre Cazères et Loudenvielle.

Le parcours de la troisième étape de la Route d'Occitanie 2020. - La Route d'Occitanie

Etape 4 : Lectoure > Rocamadour (195 km)

Si les écarts sont trop rapprochés à la sortie des Pyrénées, la montée finale de Rocamadour pourrait surprendre, et permettre au vainqueur final de se détacher. A la mi-journée, le départ sera donné du Gers, à Lectoure. La course partira ensuite dans une longue ligne droite vers le Lot, en traversant le Tarn-et-Garonne. Après un sprint intermédiaire forcément serré dans Montcuq, la course traversera Cahors puis Labastide-Murat, avant d'atteindre Rocamadour. La ligne d'arrivée sera tracée en haut de la Voie Sainte, après une courte mais très sèche montée de 1,1 km à 10,2% ! Une voie sainte qui pourrait tourner à l'enfer, après quatre jours de course intense, sous le soeil d'août.