Route d'Occitanie 2021 : "sportivement, ça a plus que de la gueule"

L'édition 2021, dévoilée ce mercredi, annonce une course de mouvement, de beaux paysages, et des nouveautés sur le parcours. Romain Caubin, le directeur de course, raconte les difficultés d'organisation, la sécurité, et le souhait de garder la convivialité de cette épreuve à part.

Le parcours de la Route d'Occitanie 2021 a été dévoilé ce mercredi 5 mai, depuis l'hôtel de Région à Toulouse. Après une édition 2020 exceptionnelle, sur les plans sportifs et sanitaires, les organisateurs veulent continuer sur leur lancée et proposer une course de mouvement, en cherchant toujours des nouveautés sur le parcours. Entretien avec Romain Caubin, le directeur de course de la Route d'Occitanie.

Est-ce que cette Route d'Occitanie 2021 pourra avoir lieu, ou il y a encore des doutes, vu le contexte sanitaire ?

On avance comme si elle doit avoir lieu. On est optimistes parce qu'on l'a organisée en 2020 dans des conditions particulières, et sans une année de recul comme aujourd'hui. Donc on ne voit pas pourquoi on nous en empêcherait. Bien sûr, ce sera en fonction de la situation sanitaire et des règles qu'on nous imposera.

Mais vous êtes un peu plus détendus que l'an dernier, non ?

Oui, parce que des courses ont eu lieu. Peu en France ces dernières semaines, mais autour de nous, oui. Le protocole sanitaire des courses cyclistes a montré qu'il tenait la route, et on en faisait partie l'an dernier en étant même "les premiers de cordée", comme dirait Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.

Les sprints massifs nous font peur

Le parcours, vous l'avez encore hyper travaillé, hyper réfléchi, avec des beaux sites et des belles routes...

Effectivement. On veut passer dans un maximum de départements de la région Occitanie, tout en restant dans un format sportif intéressant. Il y a certes des transferts entre les étapes, mais qui restent corrects pour les coureurs, qui sont logés à chaque fois à une heure des départs et des arrivées. Donc, c'est ça qui prime. Avoir quelque chose de confortable, mais aussi avoir quelque chose de difficile, parce que c'est ce que les coureurs viennent chercher sur notre épreuve.

Et puis, les sprints massifs nous font peur. On voit des organisateurs qui se font largement épingler par la communauté cycliste, ou par les coureurs eux-mêmes parfois. C'est quelque chose qui nous inquiète. Nous sommes des bénévoles et nous faisons tout ce qu'il faut pour la sécurité. On fait notre maximum, mais on est sur le domaine public et le parcours difficile nous va aussi, dans le sens où il n'y aura pas 150 coureurs ensemble à l'arrivée, à 70 km/h en sprint... avec des risques pour nous de finir en prison.

Que retenir du parcours de cette édition 2021 ?

On essaie de travailler sur une signature. La signature, elle est sur les étapes 3 et 4. La troisième, c'est toujours l'étape de montagne. Ca, on avait l'habitude. Ensuite, on essaie de travailler de plus en plus, à l'image de Rocamadour en 2020, sur une quatrième étape qui peut permettre des bouleversements du classement général, mais qui laisse une place aux puncheurs également. Comme Benoît Cosnefroy, qui a battu tous les leaders du général en 2020. Peyrepertuse s'inscrit là dedans. C'est un site touristique exceptionnel, et sportivement, on peut difficilement faire mieux que cette arrivée de plus de quatre kilomètres, et très, très difficile. Qui peut encore faire bouger le classement général.

Sportivement, ça a plus que de la gueule

Puis, il y a le symbole : parce que c'est un château cathare, parce que c'est l'Occitanie ?

Oui, c'est l'Occitanie. Et on traverse un maximum de grands sites. Parce qu'il faut que le sport cycliste soit la vitrine du territoire. C'est une partie de notre mission. Et cette étape cathare nous tenait à cœur. En partant de Lavelanet, avec Montségur, pour s'inscrire dans cette candidature des "citadelles du vertige" au patrimoine mondial de l'Unesco, on coche toutes les cases. On fait quelque chose qui est beau, et qui du point de vue touristique, culturel et historique a du sens. Et sportivement, qui a plus que de la gueule.

Sur l'étape-reine des Pyrénées, vous mettez le Tourmalet d'entrée de jeu... et puis il y a le Mourtis, qui est inédit

On est là pour défricher de nouvelles choses. Le col de Menté n'est pas inédit, mais les deux derniers kilomètres le seront. Les coureurs passeront au sommet du Menté puis tourneront à gauche pour aller à la station du Mourtis, que les Pyrénéens connaissent bien. Sur cette étape, on aurait pu faire tout droit. On aurait pu faire Tourmalet, Aspin, Peyresourde et Menté. Mais notre logique, c'est d'aller chercher de nouvelles choses. Le col de Larrieu, notamment, qui sera avant le Menté. On essaie de concentrer les difficultés dans le final. Alors, certes, il le Tourmalet au début, mais ce n'est pas tout plat entre le Tourmalet et le pied du col de Larrieu. C'est un enchaînement. Il n'y a pas de pause, comme si on était passé par une vallée en venant du Peyresourde ou du Port de Balès.

La Route d'Occitanie a encore mûri ? L'an dernier le plateau avait exceptionnel, dans une saison bouleversée par le Covid-19. Mais sentez-vous que quelque chose qui a changé ?

Oui. D'abord parce qu'il y a des équipes qui reviennent, ou certains qui n'étaient jamais venues mais qui viennent, parce qu'on a organisé en 2020 malgré les circonstances difficiles. Je pense à Trek-Segafredo, ou Astana Premier Tech. Ensuite, parce qu'il y a d'autres fidèles qui n'étaient pas là en 2020, comme Movistar, qui reviennent. Ce qui nous garantit d'avoir un beau plateau.

Mais oui, en cinq ans, on est de plus en plus crédible parce qu'on a beaucoup travaillé sur les parcours, sur la sécurité, pour être cohérent avec des standards des plus grandes courses. C'est un équilibre pas facile à conserver, mais on s'accroche. Et on veut garder cette convivialité. Une course %100 bénévole, et qui soit toujours touristiquement et sportivement intéressante pour les équipes.