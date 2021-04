Alors que Paris-Roubaix, prévu ce 11 avril, est reporté au 3 octobre à cause du Covid-19, les organisateurs de courses s’organisent pour la suite de la saison. La Route d’Occitanie, mi-juin, devrait encore une fois réserver de belles surprises côté parcours, avec un final près des châteaux cathares.

Route d'Occitanie 2021 : vers une arrivée inédite dans les Pyrénées, et un final près des châteaux cathares

Le parcours définitif de la Route d'Occitanie 2021 ne sera présenté que dans un mois, le 5 mai, mais tous les fans de cyclisme de la région sont aux aguets. Avec une première question, comme en 2020 : la course pourra-t-elle se dérouler comme prévu, ou devra-t-elle être adaptée à cause de l'épidémie de Covid-19 ?

Paris-Roubaix, prévu initialement ce dimanche 11 avril, est ainsi reporté au 3 octobre. Mais les organisateurs de courses se doivent tout de même de se préparer pour la suite de la saison, surtout pour la Route d'Occitanie, qui sert souvent de terrain d'entraînement avant le Tour de France.

L'édition 2020 fût exceptionnelle, avec des stars du peloton : Chris Froome, Thibaut Pinot, et Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019. Et puis bien sûr nos régionaux : Pavel Sivakov et Lilian Calmejane.

Grand départ d'Hérault

Cette année, la course occitane veut continuer à étonner, du 10 au 14 juin. Le grand départ sera donné de l’Hérault, près de Béziers. L'arrivée de la première étape est fixée dans le Tarn, à Lacaune. Le final de ce premier jour a été dévoilé d’ailleurs récemment par les organisateurs.

Le lendemain, départ d’Aveyron, certainement de l’ouest du département. Traversée du Tarn-et-Garonne, et final dans le Gers, à Auch. L'arrivée sera jugée place de la Libération, face à la mairie. Le podium pour les récompenses sera lui installé au pied de la cathédrale, avec un hommage certain à Nicolas Portal, le directeur sportif gersois décédé brutalement l’an dernier.

Un nouveau site dans les Pyrénées, et un final dans l'Aude

Les Pyrénées seront abordées dans la troisième étape. Le peloton devrait partir de Bigorre pour gravir le col du Tourmalet ou le col de Peyresourde, avec un final en altitude inédit en Haute-Garonne, dans une station de ski commingeoise.

La Route d’Occitanie se terminera sur les routes de l’Ariège et de l’Aude, avec la quatrième étape. L’arrivée finale sera jugée tout près d’un château cathare, avec une montée surprenante, à l'image de Rocamadour en 2020.

En juin, l'épreuve occitane traversera 10 départements, sur les 13 de la région. Avec une inconnue : l’épidémie de coronavirus.