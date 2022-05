Route d'Occitanie 2022 : un grand départ au pied des Pyrénées, et un final au sud de Toulouse

La Route d'Occitanie veut encore nous surprendre, cette année. Après un final grandiose haut perché dans l'Aude en 2021, tout près du château cathare de Peyrepertuse, l'épreuve occitane va encore proposer des sites inédits pour l'édition 2022, qui se déroulera du 16 au 19 juin.

Le parcours sera officiellement présenté le jeudi 19 mai, mais France Bleu Occitanie, partenaire de l'épreuve, vous en dévoile les grandes lignes.

Des Hautes-Pyrénées à la Haute-Garonne, en passant par le Tarn et l'Aude

Le grand départ de la Route d'Occitanie 2022 sera ainsi donné du pied des Pyrénées, le jeudi 16 juin. Les coureurs s'élanceront de Séméac, dans la banlieue de Tarbes (Hautes-Pyrénées), pour une première étape en direction du Gers. L'arrivée du jour sera jugée dans une commune située entre Auch et Toulouse.

Pour la deuxième étape, ça sera le Tarn, berceau historique de la course. Départ de Graulhet, pour terminer dans le sud-Aveyron, à Roquefort.

Une première dans les Pyrénées-Orientales

Pour la suite, il faudra aller beaucoup plus au sud : dans l'Aude, en bord de mer, pour un final de la troisième étape inédit dans les Pyrénées-Orientales, dans la station de ski des Angles.

C'est d'ailleurs la première fois que la Route d'Occitanie s'arrête en pays catalan. Les organisateurs y travaillaient depuis plusieurs années, et y parviennent enfin. Ce jour là, le 18 juin, ça sera l'appel de la montagne, avec une étape qui s'annonce corsée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Angles, ça sera aussi le départ de la dernière étape (la quatrième), le dimanche 19 juin. Avec une traversée de l'Ariège, et final en Haute-Garonne, dans une ville au sud de Toulouse.

Un retour d'Egan Bernal ?

Côté participants, tout est ouvert : on attend les régionaux, peut-être le Tarnais Lilian Calmejane et le Commingeois Pavel Sivakov. Tous deux seront sortis du Tour d'Italie, et pourraient reprendre sur la Route d'Occitanie. Sivakov a déjà fait savoir qu'il était partant pour participer. Simon Carr, le britannique de Limoux, pourrait le suivre. Lui aussi est actuellement sur le Giro d'Italia, et le calendrier est compatible.

Et puis, peut-être la surprise du chef : Egan Bernal pourrait faire son grand retour à la compétition, si la santé est là. Le Colombien, vainqueur du Tour de France 2019, a déjà gagné l'épreuve occitane en 2020. Et l'équipe Ineos-Grenadiers est une fidèle de la Route d'Occitanie. Elle y a notamment rendu hommage en 2020 et 2021 à Nicolas Portal, le directeur sportif gersois décédé.

Mais surtout, Egan Bernal revient de blessure, gravement blessé à l'entrainement au mois de janvier, avec une fracture du fémur. Il pourrait choisir la Route d'Occitanie pour lancer enfin sa saison en Europe. Mais le temps est compté : cela ne fait que quelques jours qu'il se met en danseuse, debout sur les pédales.