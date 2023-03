Route d'Occitanie 2023 : un grand départ de Narbonne, et une étape pyrénéenne inédite à Nistos

Dans trois mois, les meilleurs coureurs cyclistes mondiaux reviendront batailler dans la région. La 47e édition de la Route d’Occitanie se déroulera du 15 au 18 juin, quinze jours avant le départ du Tour de France. Et comme à leur habitude, les organisateurs prévoient un parcours attractif, des bords de la Méditerranée jusqu’aux sommets pyrénéens. France Bleu Occitanie, radio officielle de l'épreuve, vous en dévoile les grandes lignes.

Une entame dans le Narbonnais

Le grand départ sera donné le 15 juin de Narbonne, avec une première étape tracée sur les routes de l’Aude. Ce sera même une boucle dans le Narbonnais, et ce jour là le peloton devra certainement composer avec le vent du bord de mer, qui pourrait grandement animer la course.

La Route d’Occitanie restera dans le secteur pour un départ tout près de la Méditerranée le lendemain, pour la deuxième étape. Avec une arrivée probablement dans le Tarn, berceau de la course depuis la création du Tour du Tarn en 1977. Graulhet pourrait revenir dans le jeu, après la déception de l’an dernier. La ville tarnaise devait accueillir un départ d’étape en 2022, mais le préfet l’avait annulé à cause de la canicule . Ce jour là la course n’avait pu se tenir que dans le département de l’Aveyron.

Une première à Nistos, dans les Pyrénées

Pour la troisième étape, cap sur les Pyrénées, avec un départ de la grande région toulousaine. Après une traversée du Gers, final en altitude, à Nistos, dans les Hautes-Pyrénées. La station de ski de Fond est à 1.600 mètres d’altitude, et les organisateurs devraient corser la course juste avant, avec un ou deux grands cols pyrénéens. Ce sera l’étape-reine de cette 47e Route d’Occitanie.

Enfin, la quatrième étape restera marquée par la montagne, entre le Comminges et le Couserans, sur les routes de Haute-Garonne et d’Ariège.

En 2022, le Canadien Michael Woods avait brillamment remporté la Route d’Occitanie, grâce notamment à une victoire d’étape en solitaire, dans la station catalane des Angles (Pyrénées-Orientales).

Le parcours 2023 sera officiellement présenté au mois d'avril, à l'Hôtel de la région Occitanie, à Toulouse.