Route d'Occitanie - 2e étape : Colbrelli vainqueur au sprint dans le Tarn

Il a fait beaucoup moins chaud sur la Route d'Occitanie ce dimanche. La deuxième étape entre Carcassonne et Cap Découverte a été remportée par l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren) au sprint.

Cinq coureurs, partis très tôt et qui ont compté plus de sept minutes d'avance sur le peloton en cours d'étape, ont finalement été repris à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée.

Coquard conserve son maillot orange de leader

Arrivé deuxième au sprint, Bryan Coquard conserve pour un deuxième jour consécutif le maillot de leader. Qu'il abandonnera demain dans les Pyrénées sans trop de surprise.

Lilian Calmejane à la maison

Après 150 km d'échappée samedi, le Tarnais Lilian Calmejane était sur ses terres aujourd'hui, tout près d'Albi. Il a essayé de sortir a quelques kilomètres de l'arrivée mais sans succès.

Lilian Calmejane : "Ma carrière est partie très vite, on m'en a demandé beaucoup très jeune. Je n'avais pas fait de pause depuis cinq ans, j'étais sur le mode on. Là, ça m'a permis de faire reset. Je l'ai plutôt bien vécu. Quand j'ai repris le vélo, j'ai pris encore plus de plaisir. Quand il y a du plaisir souvent il y a de la performance et de la forme. Dans l'approche de grosses courses, pour moi c'est l'idéal. Tout les voyants sont au vert."

Lundi, LA grosse étape

Ce lundi, la troisième étape devrait être décisive pour le classement final. Les coureurs partiront de Saint-Gaudens et rejoindront le col de Beyrède après avoir franchi le Peyresourde et le Port de Balès.