Route d'Occitanie : au commencement était le Tour du Tarn

2022 a été une année d'exception, mais une année à oublier pour la Route d'Occitanie. Pour la première fois depuis sa création en 1977, la course n'a pas traversé le Tarn. Décision du préfet, à cause de la canicule . Et pourtant, le département est indissociable de l'épreuve régionale, qui est née en tant que Tour du Tarn (1977-1981), avant de devenir Tour Midi-Pyrénées (1982-1987) puis Route du Sud (1988-2017), et enfin Route d'Occitanie depuis 2018.

C'est d'ailleurs un coureur tarnais qui est à l'origine de la course : le sprinteur Jacques Esclassan, vainqueur de six étapes sur les grands Tours, et maillot vert du Tour de France 1977. Cette année là, il s'associe à Francis Auriac, le président de l'office municipal des sports de Castres, pour lancer le Tour du Tarn.

Les premières étapes sont tracées entre Albi et Castres. Mais très vite, d'autres villes entrent dans la danse, comme Blaye-les-Mines explique l'ancien maire André Fabre, passionné de cyclisme : "ces dernières années, il y a eu Carmaux, il y a eu Blaye-les-Mines, etc. Cette année il y a Graulhet. Mais il y a aussi Lacaune qui est candidat, tout comme Cordes-sur-Ciel et Lautrec. C'est à dire que les élus tarnais aiment le vélo et en même temps, ils veulent mettre en avant leur territoire".

Des communes tarnaises, et des coureurs tarnais qui brillent

Et le Tarn est partout dans la Route d'Occitanie. Notamment chez les bénévoles, originaires pour beaucoup du bassin de Castres-Mazamet. La plupart d'ailleurs soutiennent le Castres Olympique, au grand désespoir de l'autre frange des bénévoles, qui penche pour le Stade Toulousain.

Et puis il y a les coureurs tarnais, toujours présents depuis le début de l'épreuve en 1977 explique Olivier Perrier, historien du cyclisme et consultant France Bleu Occitanie : "Il y a Laurent Jalabert bien sûr, qui a été numéro un mondial et qui a gagné la Route du Sud en 1996. Son petit frère Nicolas Jalabert a lui aussi couru l'épreuve à de multiples reprises. Il y a aussi Lilian Calmejane, qui a remporté des étapes sur le Tour de France, sur le Tour d'Espagne. Et puis Stéphane Pouilhès ! Vainqueur d'étape en 2012 à Albi, au pied de la cathédrale. Le Graal pour cet Albigeois, celui qu'on appelle "Poupou" chez les suiveurs de la Route d'Occitanie. C'est notre "Poupou" à nous !"

Stéphane Pouilhès qui fait partie aujourd'hui lui aussi des bénévoles à l'organisation de la Route d'Occitanie. Il est régulateur de course avec un autre ancien coureur tarnais : le Castrais Jean-Marc Marino.