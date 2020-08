Route d'Occitanie : Bryan Coquard remporte la première étape

Ils attendaient ça depuis plus de quatre mois. Le gratin du peloton mondial a remis les dossards sur le dos ce samedi à l'occasion de la première étape de la Route d'Occitanie entre Saint-Affrique (Aveyron) et Cazouls-lès-Béziers (Hérault).

Coquard vainqueur

Le thermomètre a flirté avec les 40 degrés durant toute l'étape. Cinq coureurs ont longtemps fait la course en tête, puis deux… Parmi les échappés du jour, on trouve le Tarnais Lilian Calmejane qui a roulé plus de 150 km devant avant d'être repris à une quinzaine de kilomètres de la ligne d'arrivée.

Au sprint, Bryan Coquard a finalement devancé Elia Viviani.

Le dernier vainqueur du Tour de France Egan Bernal s'est également arrêté au micro de France Bleu Occitanie. Le Colombien a raconté son retour à la compétition : "Je suis un peu fatigué, c'est très dur. Très rapide et il faisait très chaud. C'était un très bon entraînement et finalement je suis très content de mes sensations. Il faudra plusieurs étapes pour se sentir encore mieux mais c'est très bien. On va faire du mieux possible, Pavel est très fort et nous avons une bonne équipe mais il y a de très bons concurrents. Impossible de dire si on va gagner cette course aujourd'hui. C'était spécial de retrouver la compétition en Europe. La dernière fois c'était en Lombardie l'an dernier !"

Pierre Caubin : "Moins stressé que le matin"

Pierre Caubin, le président de la Route d'Occitanie était lui soulagé : "Beaucoup moins stressé que ce matin. C'est extrêmement compliqué depuis huit ou dix jours. Même encore hier soir, je n'étais pas sûr d'avoir toutes les autorisations. Nous sommes les premiers de cordée, on va être scrutés sur toute la partie hors sportif. Le reste de la saison dépend de nous."

La mairie de Cazouls-lès-Béziers a distribué 14.000 masques ce samedi sur le site d'arrivée.