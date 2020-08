Route d'Occitanie : Cosnefroy vainqueur de la dernière étape, Bernal sacré

Le Colombien Egan Bernal a remporté la Route d'Occitanie ce mardi après une ultime étape qui a vu le peloton relier Lectoure à Rocamadour et où le Français Benoit Cosnefroy s'est imposé. Le dernier vainqueur du Tour de France envoie un message à un mois de la Grande Boucle.

La quatrième et dernière étape de la Route d'Occitanie a été remportée par le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale Benoit Cosnefroy à Rocamadour. Egan Bernal a protégé son maillot de leader et s'adjuge la course.

Une organisation saluée par Christian Prudhomme

Le patron du Tour de France était présent sur la dernière étape ce mardi. A l'arrivée, il a tenu à "tirer un grand coup de chapeau aux organisateurs."

Du côté des coureurs aussi, on a salué l'organisation malgré ces nouvelles conditions. Le vainqueur du jour Benoit Cosnefroy : "J'ai eu vraiment plaisir à venir ici. J'avais demandé à venir. Bravo aux organisateurs. Avec les mesures Covid, c'était pas facile je pense."

Bernal impérial dans les Pyrénées

Dans l'étape reine des Pyrénées lundi, le Colombien est arrivé en tête au sommet du col inédit de Beyrède, devant son coéquipier Pavel Sivakov. Suffisant pour remporter cette Route d'Occitanie, qui faisait figure de vrai test pour les cadres du peloton avant le Tour de France qui partira de Nice le 29 septembre.

Pour rappel, les deux premières étapes s'étaient disputées au sprint avec des victoires de Bryan Coquard et Sonny Colbrelli.