Route d'Occitanie : en 1985, la carrière de Stephen Roche décolle en Ariège

Nouvelle étape dans les Pyrénées ce dimanche sur la Route d’Occitanie 2023, pour le quatrième et dernier jour. Entre Saint-Gaudens et Saint-Girons, deux cols en Ariège : le col de la Core et le col de Latrape.

L’Ariège qui est arrivée avec fracas en 1985 sur la Route d’Occitanie, nommée alors Tour Midi-Pyrénées. Cette année-là, c'est même la première arrivée en altitude pour l’épreuve, à Guzet-Neige. Avec une victoire de Stephen Roche, qui remportera ensuite le Tour de France deux ans plus tard.

Deux victoires dans les Pyrénées pour Roche en 1985

L'Irlandais franchit clairement un palier dans sa carrière en gagnant en Ariège sur ce Tour Midi-Pyrénées. Alors que la veille Roche est dominé par Laurent Fignon, vainqueur du prologue dans les rues de Cahors, il renverse la vapeur entre La-Villedieu-du-Temple et Guzet-Neige, sur la deuxième étape.

Ce 9 juin 1985, Roche s'envole sur les routes ariégeoises. A l'arrivée, il met 37 secondes dans la vue à Pascal Simon et 39 à Robert Millar. Et pourtant Millar l’Ecossais connaît très bien Guzet-Neige, où il gagné sur le Tour de France l'année d'avant. Stephen Roche écarte aussi Laurent Fignon, et remporte le classement général du Tour Midi-Pyrénées deux jours plus tard.

Pour Stephen Roche, cette victoire, c’est le symbole de son excellente année 1985. Il finit deuxième de Paris-Nice, et troisième du Tour de France, où il gagne une nouvelle fois dans les Pyrénées, au col d'Aubisque.

Tour 1985 . Etapa 18A Luz St Sauveur-Col d'Aubisque Victoria de Roche. Hinault sufre

Après une année quasi blanche en 1986, Stephen Roche confirme sa percée dans le cyclisme mondial. En 1987, il gagne le Tour d’Italie, puis le Tour de France, et enfin le championnat du monde. Une "triple couronne" que personne n'a égalé depuis.