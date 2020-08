Route d'Occitanie : le coureur d'Ag2r la Mondiale Benoit Cosnefroy remporte la dernière étape en costaud

Le coureur de l'équipe savoyarde Ag2r La Mondiale Benoit Cosnefroy a remporté mardi à Rocamadour la quatrième et dernière étape de la Route d'Occitanie. A moins d'un mois du Tour de France, le colombien Egan Bernal frappe un grand coup en s'imposant au classement général.

Dans cette étrange saison cycliste, c'est déjà la troisième fois qu'il lève les bras sur la ligne d'arrivée. Le coureur de l'équipe savoyarde Ag2r La Mondiale Benoit Cosnefroy a remporté mardi à Rocamadour la quatrième et dernière étape de la Route d'Occitanie, première course de vélo en France depuis le déconfinement. A moins d'un mois du Tour de France, le colombien Egan Bernal envoie lui aussi un message fort en remportant le classement général de cette épreuve au plateau très relevé cette année.

En puncheur

Déjà vainqueur en 2020 du Grand Prix La Marseillaise et de l'Etoile de Bessège, le champion du monde espoirs 2017 formé au Chambéry Cyclisme Formation a été le plus solide dans la montée finale (1,4 km à 8,5%) et remporté l'étape en puncheur, devant le néerlandais Bauke Mollema.

"J'avais des ambitions sur cette étape". Benoit Cosnefroy.

"C'est vraiment l'étape qui me correspondait le mieux, j'avais vraiment des ambitions" a réagit Benoit Cosnefroy une fois la ligne franchie, "l'équipe a fait un travail de folie sur la faim. Je suis vraiment content de gagner sur mon effort type, surtout que je n'ai pas eu de bonnes sensations hier en montagne. Je suis vraiment content de gagner d'entrée avant ce gros mois d'août qui nous attend".