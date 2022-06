Dans une journée tronquée à cause de la canicule, l'Espagnol Roger Adrià Oliveras a été le plus habile sur les routes d'Aveyron. Il gagne une deuxième étape très disputée.

Route d'Occitanie : Roger Adrià Oliveras, le plus fort à Roquefort

Hier c'est Arnaud Demare qui s'est imposé lors de l'étape entre Séméac et l'Isle-Jourdain.

Il suffisait d'une allumette pour que la course s'embrase, ce vendredi après-midi sur la Route d'Occitanie. Et pas seulement à cause de la canicule. La deuxième étape, tronquée par décision du préfet du Tarn, a donné lieu à de nombreuses attaques au sein du peloton.

Le tracé de cette étape historique a été réduit à 35 kilomètres, avec la côte de Tiergues pour seule difficulté répertoriée. Dès la sortie de Belmont-sur-Rance, où le nouveau départ a été fixé vers 14h45 ce vendredi 17 juin, les premières échappées ont eu lieu. Parmi les attaques notables : celle du Néerlandais Nikki Terpstra, un des meilleurs rouleurs du peloton.

Au final, dans le sud-Aveyron, c'est Roger Adrià Oliveras de Ken Pharma qui s'impose à Roquefort dans un finish haletant. Le premier Français Julien Simon arrive quatrième.