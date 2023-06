Route d'Occitanie : "Le sprint, c'est intox et technique" juge l'ex-coureur toulousain Frédéric Moncassin

En sprint, Frédéric Moncassin s'y connaît. Le coureur de Toulouse débute d'ailleurs en 1989 sa carrière professionnelle par une victoire d'étape sur la Route du Sud (ancien nom de la Route d'Occitanie). As des sprints massifs, mais aussi des courses flandriennes, il connaît le sommet de sa carrière en 1996, avec un floppée d'étapes remportées sur Paris-Nice, le Grand Prix du Midi-Libre, la Route du Sud, et surtout le Tour de France, où il porte le maillot jaune une journée.

Devenu sélectionneur de l'équipe de France de 2004 à 2008, et aujourd'hui installé à Touille (Haute-Garonne), Frédéric Moncassin garde un regard affûté sur le monde du cyclisme, et du sprint en particulier.

France Bleu Occitanie : Avant de parler de l'art du sprint, quel regard portez-vous sur Mark Cavendish, qui vient d'annoncer sa future retraite ?

Frédéric Moncassin : C'est un grand du sprint parce qu'il a gagné beaucoup de sprints dans sa carrière, avec un nombre de victoires assez impressionnant (NDLR : 162 précisément). Il sait gagner des sprints amenés par un train d'équipiers, mais il sait aussi gagner pratiquement tout seul.

C'est un vrai sprinteur avec un style vraiment particulier : vraiment baissé, très en avant sur le vélo, C'est un petit gabarit, mais un très très grand coureur. Et il a fait un gros palmarès.

En gagnant l'étape à Carcassonne en 2022, il a égalé le record de victoires d'étape sur le Tour de France d'Eddy Merckx (34 victoires). Certains disent qu'on ne peut pas comparer. Qu'en pensez-vous ?

34 victoires sur une Tour de France, il faut y aller quelquefois quand même ! C'est vraiment impressionnant. Après, comparer Mark Cavendish à Eddy Merckx, non. Parce que Merckx a quand même gagné le classement général et a aussi remporté pas mal de classiques. Il a eu un palmarès évidemment plus important.

Mais on peut comparer le nombre de victoires. Car c'est quand même la longévité qui a permis à Mark Cavendish d'égaler ce record. Il a eu une carrière vraiment longue et pour un sprinteur je trouve ça impressionnant.

Vous dites que c'est un sprinter passe partout. Peut-on dire qu'il est à part ?

Non, mais c'est un sprinteur avec son style. Je me rappelle d'une année où il n'arrivait pas à gagner et quand il a gagné, il pleurait à l'arrivée. C'est un rageur. Un coureur qui a vraiment couru avec ses tripes et passionné comme il est, ça l'a aidé à faire cette carrière. C'est grâce à sa passion mais aussi son sérieux.

Franchement, respect à Mark Cavendish pour ce qu'il a fait. Un sprinteur vraiment particulier, mais avec un style propre et rageur. Il a du caractère. Il est passé partout, et puis il a été explosif !

Est-ce que le sprint a changé entre votre époque et celle de Mark Cavendish ?

Je n'ai pas l'impression que le sprint a évolué en lui même. Ce qui a changé c'est la façon de courir, avec des équipes qui courent beaucoup plus groupées, et pratiquement toutes avec les mêmes stratégies. Et forcément, ça ne passe pas toujours ! On est surpris par toutes ces chutes près des arrivées, mais je pense que c'est dû à la pression des équipes sur les coureurs pour faire le travail pour leur sprinteur.

A mon époque, il y avait peut être un peu moins de "trains" (NDLR : les équipiers qui tirent le sprinteur jusqu'à la ligne d'arrivée). Il y avait une grosse équipe avec Mario Cipollini qui faisait vraiment un gros train. Comme ça se fait maintenant. Mais autour, il y avait des équipes moins organisées. Beaucoup de sprinteurs, mais c'était moins homogène.

Il y avait une équipe qui dominait un peu plus que les autres. Alors qu'aujourd'hui tout le monde s'y met, avec la bonne stratégie. On connaît aussi les valeurs de chaque sprinteur. Ceux qui aiment frotter, d'autres moins. Mais ça, dans le fond, ça n'a pas changé.

Etre sprinteur, c'est avoir des "grosses cuisses". Mais quel est la part de mental dans l'histoire ? Quand l'effort physique est violent, qu'on dépasse les 70 km/h, qu'il faut se frayer un chemin, et avoir le cœur bien accroché ?

La part physique y est évidemment, parce qu'il faut être explosif sur le final. Mais il faut aussi savoir se gérer pendant toute la course, s'économiser pour arriver le plus frais possible dans le sprint. Donc ça, c'est mental, parce qu'on y pense tout le temps. Remonter le peloton dans les aspirations des autres coureurs, etc.

Aujourd'hui, dans une stratégie très organisée avec un train, le sprinteur est là pour finir le travail, et il est mis dans de bonnes dispositions pour ça. Moi, il fallait que je bataille pour me fixer dans une roue que j'avais choisie, et y rester. Par exemple, je me disais : "voilà tel sprinteur, son équipe va bien le placer pour l'arrivée, il faut que je me mette dans sa roue"

Mais il fallait batailler ! Parce qu'il y avait trois ou quatre sprinteurs qui voulaient faire la même chose que moi. Tous pour rester dans une seule roue ! Et là, il y a une partie d'intox et une partie technique. Il faut savoir mettre l'autre dans le vent à chaque virage, savoir se repositionner dans la roue au bon endroit. C'est très technique et ça, c'est un combat.

Je le dis souvent parce que je compare le vélo (dans les classiques flandriennes ou dans le sprint) à du combat. En essayant évidemment d'éviter le contact. Mais le combat c'est d'aller placer les autres dans le vent, et de les fatiguer. Et veiller à s'économiser aussi. Donc voilà, il y a la partie intox, il y a les cuisses forcément, mais aussi savoir se placer. C'est ça qui fait un bon sprinteur.

Et puis surtout, démarrer au bon moment. Ca veut dire connaître ses propres qualités. Certains peuvent démarrer à 300 mètres parce qu'ils savent qu'ils vont faire très long, très fort. Moi, je ne tenais pas très longtemps. Donc je démarrais vraiment le plus tard possible.

Est ce qu'on "déconnecte" le cerveau pendant un sprint ? Pour éviter de penser à la violence de l'effort et au risque de chute ?

Je n'aime pas cette expression parce que ce n'est pas vrai. Le cerveau, il est connecté et il est vraiment focus sur une seule chose : garder la roue qu'on a devant, savoir se positionner d'un côté ou de l'autre par rapport au vent, savoir s'économiser à chaque coup de pédale.

Je me rappelle que dans le dernier kilomètre, dans les derniers mètres de la course, on entend la voix du speaker sur la ligne d'arrivée, mais sans comprendre ce qu'il dit. On entend le bruit de la foule. Mais parce qu'on est focus sur tout ce qui se passe autour de soi dans le peloton ! La roue du gars qui est devant, regarder juste un peu derrière voir si personne ne double et piquer notre abri du vent, etc. Les autres essaient de vous mettre dans le vent, on essaie de les y mettre aussi ! Donc la concentration est là-dessus.

La Route d'Occitanie débute. Quinze jours avant le Tour de France, ce sont les derniers réglages pour les coureurs, ou ils sont déjà bien rodés ?

On est bien rodés, mais la condition physique d'un coureur, elle évolue. On a des périodes de récupération, certaines où on est un peu moins bien, et d'autres où on remet en route la machine. Une épreuve comme la Route d'Occitanie permet aux coureurs de se tester, de savoir où ils en sont vraiment au niveau de la condition.

C'est-à-dire que le gars qui va préparer le Tour y sera certainement bien, mais il manquera encore les derniers petits réglages. Une équipe peut aussi faire ses derniers réglages pour amener le sprint : "Toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais le dernier kilomètre, toi tu pars aux 500 mètres, etc".

Chacun fait ses derniers petits réglages, mais il ne faut pas oublier que chaque compétition compte et que tous les coureurs veulent gagner. C'est super important pour un coureur. C'est super important pour les équipes et les sponsors. Donc, on ne va pas sur la Route d'Occitanie uniquement pour faire des réglages. On y va pour gagner.

Il y a aussi des coureurs qui pensent à leur contrat de 2024. Certains sont limites, d'autres ont déjà fait une super saison et peuvent se permettre de se relâcher un peu et de finir les étapes bien comme il faut, juste pour pour affiner leur préparation. Mais chaque coureur dans sa tête a une mission.

Mais les réglages sur la Route d'Occitanie ils seront plutôt pour les grimpeurs. Car c'est une très très belle épreuve avec un terrain fabuleux comme les Pyrénées et notre région.