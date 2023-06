Route d'Occitanie : Marijn Van den Berg remporte la première étape à Gruissan, et prend le maillot de leader

Comme on pouvait s'y attendre, la première étape de la Route d'Occitanie s'est terminée par un sprint, ce jeudi, à Gruissan. C'est le néerlandais Marijn Van den Berg, qui a été le plus tranchant dans cet exercice, il s'impose devant devant Elia Viviani (INEOS Grenadiers) et Sandy Dujardin (TotalEnergies), après 184 kilomètres de course.

Mais l'arrivée a été tumultueuse car comme on s’y attendait, le vent fort a bien embêté les coureurs. il a provoqué des cassures dans le peloton dans les derniers kilomètres de l'étape, avec certains coureurs piégés, et qui ont perdu du temps. Notamment le sprinteur français Nacer Bouhanni, qui n’a pas pu disputer l’explication final. Il s’est retrouvé dans un deuxième peloton qui a terminé quelques secondes derrière.

Pour Marijn Van den Berg, c'est un beau succès. Le jeune Néerlandais de 23 ans s'enthousiasme après avoir franchi la ligne d'arrivée : "Il y avait beaucoup de vent, et encore on s’attendait à pire ! On s’y était préparé, et je crois qu’on l’a bien géré avec l’équipe. C’était cependant difficile parce que vraiment nerveux, et stressant. Mais on a réussi à gagner et c’est chouette !"

Une échappée reprise par le peloton à moins de 50 kilomètres de l'arrivée

L'étape qui s'est élancée de Narbonne a cependant été marquée par une échappée partie dès le premier kilomètre. Dans le groupe de huit coureurs, on trouvait notamment trois Français : Yaël Joalland (CIC U Nantes Atlantique), Théo Delacroix (St-Michel - Mavic-Auber93), Maxime Urruty (Nice Métropole Côte d'Azur).

Avec cette victoire dans la première étape, Marijn Van den Berg prend le maillot orange de leader du classement général. Il le portera ce vendredi entre Cazouls-les-Béziers et Graulhet, sur les routes de l'Hérault et du Tarn.