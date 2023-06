VIDEO - Route d'Occitanie : Michael Woods s'impose à Nistos, et prend le maillot de leader

La grande bataille a eu lieu, sur les pentes des Pyrénées. Dans cette troisième étape de la Route d'Occitanie, entre Gimont et Nistos, les favoris à la victoire finale se sont affrontés dans le col de Larrieu, le col de Menté, et la montée inédite vers la station de ski de fond des Hautes-Pyrénées.

L'étape a d'abord été marquée par une échappée de 13 coureurs, dont 9 Français. Dans le lot : Benoît Cosnefroy, le leader de la formation AG2R-La Mondiale. Mais aussi Fabien Doubey et Sandy Dujardin (TotalEnergies) et Laurent Pichon du Team Arkea Samsic. L'échappée s'est disloquée au fil des difficultés, et seuls Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) et Pelayo Sanchez Mayo (Burgos-BH) sont restés à l'avant jusqu'au pied de la montée de Nistos.

Woods vers le doublé

Mais ils se sont faits rattraper dans le final, et les derniers kilomètres ont donné lieu à un mano a mano entre Michael Woods (Israël Premier Tech), et Cristian Rodriguez de la Team Arkea-Samsic. Après plusieurs banderilles pointées par le grimpeur espagnol, c'est finalement le Canadien qui prend le dessus dans les cent derniers mètres. Michael Woods en profite pour revêtir le maillot corail de leader. Au classement général, il possède 10 secondes d'avance sur Cristian Rodriguez avant la dernière étape, dimanche.

A l'arrière, l'étape a fait très vite des dégâts, notamment chez les sprinteurs. Elia Viviani et Nacer Bouhanni ont ainsi été lâchés dès le col de Larrieu, la première difficulté de la journée.

Pour Woods, c'est une brillante victoire, comme l'an dernier aux Angles dans les Pyrénées-Orientales. Le coureur d'Israel Premier Tech s'attend à une journée encore difficile ce dimanche entre Saint-Gaudens et Saint-Girons, mais il estime que son équipe est "très forte", et devrait pouvoir contrôler la course. Il pourrait ainsi faire le doublé sur cette Route d'Occitanie, après son triomphe en 2022.