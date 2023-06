Route d'Occitanie : Simon Carr gagne à Saint-Girons, Michael Woods vainqueur final

La dernière étape de la Route d'Occitanie a donné droit à de multiples attaques, ce dimanche, entre Saint-Gaudens et Saint-Girons. Avec d'abord une bataille pour la victoire d'étape, mais aussi pour le classement général final. Sans pour autant inquiéter le Canadien Michael Woods, porteur du maillot corail de leader.

Une échappée parvient d'abord à se former avec une douzaine de coureurs, dès l'entrée dans le département de l'Ariège, après une cinquantaine de kilomètres de course. Mais l'équipe Israël Premier Tech contrôle la course pour Michael Woods, porteur du maillot corail de leader après sa victoire la veille à Nistos . Avec notamment un brillant Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, qui se met au service de son leader canadien notamment dans le col de la Core, puis celui de Latrape.

Les coéquipiers de Michael Woods réduisent ainsi l'écart au fur et à mesure, mais sans rattraper la tête de course où Simon Carr, l'Occitan de Limoux, a pu se détacher de l'échappée avec Lars Van der Berg de la Groupama-FDJ. Les deux hommes commencent à gravir le col de Latrape avec de basculer sur Saint-Girons.

Enfin une victoire de Carr sur la Route d'Occitanie

Finalement, c'est Carr qui passe la ligne d'arrivée en premier dans la capitale du Couserans, dans un sprint à deux. Mais sans inquiéter Michael Woods au classement général. Pour Carr, c'est une consécration de gagner sur la Route d'Occitanie. Le Franco-Britannique a grandi à Limoux dans l'Aude, et il venait voir passer la course plus jeune. En 2021, il avait notamment rêvé de gagner près du château cathare de Peyrepertuse .

Après avoir gagné en Occitanie en 2022, Woods récidive ainsi en 2023, pour un beau doublé. Le Canadien installé en Andorre confesse d'ailleurs que la Route d'Occitanie est une course "spéciale" pour lui, car il affectionne la région. Et avec ce doublé, elle entre pour toujours dans son coeur. Surtout qu'en ce jour de fête des pères, sa famille et ses enfants sont venus l'applaudir.